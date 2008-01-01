Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
25 января
День святой мученицы Татьяны, День студентов
Именины:
Сигурдс, Зигурдс / Макар, Пётр, Татьяна
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Вы склонны впадать в солипсизм, а этого, пожалуй делать не стоит. Окружающие иногда обижаются, когда им даешь понять, что они - лишь игра вашего воображения. Даже если это так - зачем же их огорчать?
Источник: ignio.com
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Новости Культура | 24 января 2017 | 14:36
В ЛЦБ состоиться персональная выставка Аигара Ринкулиса
31 января в 16.00 в отделе обслуживания читателей Латгальской Центральной библиотеки (ул. Ригас 22а, 2-й этаж) состоится открытие выставки картин "Небесное море мое…". Автор представленных работ – Аигарс Ринкулис. В Даугавпилсе его картины будут доступны впервые.
Айгарс Ринкулис (1970-2013) родился и вырос в Елгаве. К живописи пришел после экономического кризиса 2008 года. С началом волны массового выезда жителей Латвии за пределы страны в поисках работы, Айгарс пошел другим путем и обратился к искусству как к способу преодоления не столько материального, сколько духовного кризиса. Живопись осваивал самостоятельно, совершенствуя свои навыки с каждой новой работой. В общей сложности создал более 50 картин и наверняка создал бы еще, если бы не тяжелая болезнь, трагически прервавшие его жизнь в самом расцвете творческих сил.
Картины Айгара созданы в манере фотореализма. Несмотря на небольшой размер, выглядят они внушительно и даже монументально. Каждая картина написана с глубоким и тонким вниманием к мельчайшим деталям пейзажа. Все работы, особенно морские пейзажи, излучают загадочность и наводят на размышления о чем-то неземном и вечном, находящемся вне пределов материального мира – вне пространства и вне времени. Печально, что именно времени автору трагически не хватило для дальнейшего развития несомненно присущего таланта.
Выставка "Небесное море мое…" будет доступна в отделе обслуживания читателей библиотеки с 31 января по 28 февраля в рабочие дни с 11.00 до 20.00 и по субботам с 10.00 до 17.00.
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