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Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис

25 января

День святой мученицы Татьяны, День студентов

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Сегодня вы, возможно, будете испытывать жгучее желание побыть наедине с самим собой, и, естественно, границы вашей территории будут постоянно нарушать. Не стоит отстреливать нарушителей, достаточно повесить на дверь замок и отключить телефон.

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Новости Культура | 24 января 2017 | 12:49

Состоится открытие выставки Елены Носовой и Аурики Елинской

visitdaugavpils.lv

26 января 2017 года в 17:00 в вестибюле гостиницы «Park Hotel Latgolа» будет проходить открытие выставки «Диалог».

На выставке можно будет увидеть картины Елены Носовой и Аурики Елинской. Для посетителей будут представлены работы, созданные в 2016 году – в общей сложности 17 картин. На произведениях изображен пейзаж, натюрморт, а также можно увидеть жанровые картины, выполненные маслом и техникой батики.

Обе художницы вместе учились в Даугавпилсском Университете, и до сих пор им есть о чём поговорить... Выставка является диалогом между ними, в котором обе художницы делятся своими мыслями о жизни, искусстве и предлагают окружающим принять в этом участие.

Выставку в вестибюле гостиницы «Park Hotel Latgolа» можно будет посетить до 15 апреля 2017 года.

visitdaugavpils.lv

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