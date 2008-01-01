Состоится открытие выставки Елены Носовой и Аурики Елинской

Новости Культура | 24 января 2017 | 12:49

visitdaugavpils.lv visitdaugavpils.lv

26 января 2017 года в 17:00 в вестибюле гостиницы «Park Hotel Latgolа» будет проходить открытие выставки «Диалог».

На выставке можно будет увидеть картины Елены Носовой и Аурики Елинской. Для посетителей будут представлены работы, созданные в 2016 году – в общей сложности 17 картин. На произведениях изображен пейзаж, натюрморт, а также можно увидеть жанровые картины, выполненные маслом и техникой батики.



Обе художницы вместе учились в Даугавпилсском Университете, и до сих пор им есть о чём поговорить... Выставка является диалогом между ними, в котором обе художницы делятся своими мыслями о жизни, искусстве и предлагают окружающим принять в этом участие.



Выставку в вестибюле гостиницы «Park Hotel Latgolа» можно будет посетить до 15 апреля 2017 года.

visitdaugavpils.lv