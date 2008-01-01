Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
25 января
День святой мученицы Татьяны, День студентов
Именины:
Сигурдс, Зигурдс / Макар, Пётр, Татьяна
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Сегодня вы, возможно, будете испытывать жгучее желание побыть наедине с самим собой, и, естественно, границы вашей территории будут постоянно нарушать. Не стоит отстреливать нарушителей, достаточно повесить на дверь замок и отключить телефон.
Источник: ignio.com
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Новости Культура | 24 января 2017 | 12:49
Состоится открытие выставки Елены Носовой и Аурики Елинской
26 января 2017 года в 17:00 в вестибюле гостиницы «Park Hotel Latgolа» будет проходить открытие выставки «Диалог».
На выставке можно будет увидеть картины Елены Носовой и Аурики Елинской. Для посетителей будут представлены работы, созданные в 2016 году – в общей сложности 17 картин. На произведениях изображен пейзаж, натюрморт, а также можно увидеть жанровые картины, выполненные маслом и техникой батики.
Обе художницы вместе учились в Даугавпилсском Университете, и до сих пор им есть о чём поговорить... Выставка является диалогом между ними, в котором обе художницы делятся своими мыслями о жизни, искусстве и предлагают окружающим принять в этом участие.
Выставку в вестибюле гостиницы «Park Hotel Latgolа» можно будет посетить до 15 апреля 2017 года.
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