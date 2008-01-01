Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
25 января
День святой мученицы Татьяны, День студентов
Именины:
Сигурдс, Зигурдс / Макар, Пётр, Татьяна
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Позвольте себе побыть щедрым. Небольшие затраты сегодня могут принести вам большую пользу в обозримом будущем. Или в необозримом.
Источник: ignio.com
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Источник: Банк Латвии
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 24 января 2017 | 12:24
Обговорены планы на год с этническими обществами Даугавпилса
23 января в Даугавпилсской думе прошла традиционная встреча с представителями этнических обществ. Первый заместитель председателя Даугавпилсской думы Янис Дукшинский поблагодарил общества за проделанную работу и интересные идеи.
Я. Дукшинский подчеркнул, что впереди еще большие задачи, так как Латвия готовится к 100-летнему юбилею, и Даугавпилс не будет стоять в стороне. Поэтому в этом году претендуя на финансирование, в приоритете будут активности, тема которых будет 100-летие Латвии.
Во время презентации мероприятий в Даугавпилсе на 2017 год, Янис Дукшинский особое внимание уделил Народному форуму, который состоится 6 мая. Задача форума это показать, что в Латвии живут люди разных национальностей и они все жители Латвии, которые работают во благо страны, и заинтересованы в развитии Латвии.
В заключение встречи руководство Думы выслушала представителей обществ о проделанной работе за 2016 год и переговорили значимые планы на 2017 год.
D-fakti.lv
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