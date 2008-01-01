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Новости Спорт | 24 января 2017 | 11:48

Первые в турнире Зимнего кубка встретятся группы U-14

daugavpilssports.lv

Первый из трех в этом году турниров Зимнего кубка Латвийской футбольной федерации (ЛФФ) для молодежи пройдет 25 и 26 января в Риге в Олимпийском центре Elektrum, где соберутся возрастные группы U-14 или футболисты 2003 года рождения.

В ожидаемых соревнованиях возрастных групп U-14 примут участие команды FS METTA-2003, BFC Daugavpils, Riga FC/Šitika Futbola skola, FK Liepāja un SK Super Nova.

В среду и четверг, начиная с 9:45 пройдут по пять игр, а 26 января в 15:00 состоится награждение, во время которого будут награждены побудители и лучшие игроки турнира в четырех позициях.

Следующие два турнира Зимнего кубка ЛФФ для молодежи состоятся в Риге 8 и 9 февраля (возрастная группа U-15) и 1-2 марта (возрастная группа U-16).

Результаты турнира и календарь доступны на сайте Латвийской футбольной федерации.

D-fakti.lv

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