Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
24 января
День памяти жертв геноцида во Второй мировой войне
Именины:
Эглонс, Кришс, Ксения / Михаил, Степан, Фёдор
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Сегодня вам стоит отвлечься от деталей и обозреть ситуацию в целом. Узнаете много нового и интересного.
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Новости Происшествия | 24 января 2017 | 11:13
В автоаварии пострадала маленькая девочка
23 января в Даугавпилсе произошло столкновение машин Seat и Audi A6, в результате аварии пострадала девочка 2008 года рождения, сообщает Государственная полиция.
На перекрестке улиц Варшавас и 18. Новембра в 07:50 произошло столкновение автомашины Seat, которой управлял мужчина 1973 г.р. и автомобиля Audi A6, за рулем которого был молодой человек 1991 года рождения. В дорожно-транспортном происшествии пострадал водитель машины Seat и пассажирка, девочка 2008 года рождения. Пострадавшие с травмами доставлены в медицинское учреждение.
D-fakti.lv
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