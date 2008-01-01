В автоаварии пострадала маленькая девочка

Новости Происшествия | 24 января 2017 | 11:13

Пресс-фото Пресс-фото

23 января в Даугавпилсе произошло столкновение машин Seat и Audi A6, в результате аварии пострадала девочка 2008 года рождения, сообщает Государственная полиция.

На перекрестке улиц Варшавас и 18. Новембра в 07:50 произошло столкновение автомашины Seat, которой управлял мужчина 1973 г.р. и автомобиля Audi A6, за рулем которого был молодой человек 1991 года рождения. В дорожно-транспортном происшествии пострадал водитель машины Seat и пассажирка, девочка 2008 года рождения. Пострадавшие с травмами доставлены в медицинское учреждение.

D-fakti.lv