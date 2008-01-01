Президент получил в дар авторскую работу художника Худобченка

Новости Общество | 24 января 2017 | 10:53

kultura.daugavpils.lv kultura.daugavpils.lv

18 января в Даугавпилсе с визитом побывали президент Латвии Раймонд Вейонис с супругой. В рамках визита глава страны и первая леди посетили городскую думу, образовательные и культурные учреждения, встретились с предпринимателями и жителями Даугавпилса. И хотя Центр русской культуры не вошел в маршрут знакомства, президентская чета увезла с собой сувенир - латгальскую тарелочку именитого русского художника из Русского дома, Петра Артемьевича Худобченка.

График визита президента завершала встреча с жителями Даугавпилса в концертном зале Дома единства. Художник Петр Худобченок, делегированный директором Русского дома Героидой Богдановой представлять Центр русской культуры, не стал долго ожидать подходящего момента обратиться к президенту. Подойдя к микрофону, художник поздравил Раймонда Вейониса со знаменательными событиями: первое - с рождением внука Валтерса, а значит, со вступлением в «Клуб дедушек», и второе – с визитом в Даугавпилс. И на память об этой поездке Петр Артемьевич вручил президенту Латвии авторскую работу – латгальскую керамическую тарелочку с объемной картиной, на которой женщина в латышском национальном костюме поднимает ребенка к солнцу. На создание этого сюжета автора вдохновили слова Иветы Вейоне в новогоднюю ночь, когда первая леди поделилась с жителями Латвии семейной радостью – рождением внука.

Раймонд Вейонис стал третьим президентом Латвии, чья коллекция пополнилась оригинальной объёмной картиной работы П.А Худобченка. Вайра-Вике Фрейберга в свое время получила тарелочку с сюжетом дайны, а Валдис Затлерс был одарен сувениром «с медицинской темой».

Также объемные тарелочки на память получали в дар президенты Франции, Швейцарии, США, Казахстана, а также Михаил Горбачев, Маргарет Тетчер и многие другие политические и общественные деятели разных стран.

В Даугавпилсском краеведческом и художественном музее постоянно экспонируется коллекция тарелочек «Двинские зарисовки», и в Русском доме собрание авторских работ неизменно вызывает восхищение туристов.

В 2011 году Даугавпилсское самоуправление отметило талант художника Петра Худобченка почетной наградой «За жизненный вклад».

kultura.daugavpils.lv