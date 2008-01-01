Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
24 января
День памяти жертв геноцида во Второй мировой войне
Именины:
Эглонс, Кришс, Ксения / Михаил, Степан, Фёдор
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Сегодня вам следует действовать с особой осторожностью, дабы, вызвавшись помочь кому-то, не переступить некоторой грани, и не взвалить на себя ответственность за этого человека и его поступки.
Источник: ignio.com
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Источник: Банк Латвии
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Новости Культура | 24 января 2017 | 10:35
Завершился проект "Будь активным и креативным"
На протяжении всего 2016 года общественная организация “Ideju tase” реализовывала проект «Будь активным и креативным», в рамках которого у детей и молодых людей из Даугавпилса была возможность принять участие в различных активностях, с пользой провести свое свободное время и найти новые интересы, познакомиться с разными людьми. Проект разнообразил культурную жизнь Даугавпилса.
В рамках проекта были организованы творческие мастерские батики, а также мастерские по дизайну стекла, росписи футболок, вечер настольных игр и другие мероприятия.
Активности проекта внесли свой вклад в развитие общественной жизни Даугавпилса, посредством проекта популяризировалась идея о сохранении культурной идентичности нашего города среди детей и подростков. Проект был уникален тем, что в нем были собраны активности из абсолютно разных сфер, таким образом, проект разнообразил культурную жизнь Даугавпилса, дети и молодые люди получили мотивацию активнее принимать участие в общественной жизни нашего города и быть патриотами.
Общественная организация “Ideju tase” благодарит за участие детей и молодежь, а также выражает благодарность за сотрудничество партнерам и друзьям. Проект был реализован при финансовой помощи фонда поддержки общественных организаций Даугавпилсской городской думы.
D-fakti.lv
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