Завершился проект "Будь активным и креативным"

Новости Культура | 24 января 2017 | 10:35

Пресс-фото Пресс-фото

На протяжении всего 2016 года общественная организация “Ideju tase” реализовывала проект «Будь активным и креативным», в рамках которого у детей и молодых людей из Даугавпилса была возможность принять участие в различных активностях, с пользой провести свое свободное время и найти новые интересы, познакомиться с разными людьми. Проект разнообразил культурную жизнь Даугавпилса.

В рамках проекта были организованы творческие мастерские батики, а также мастерские по дизайну стекла, росписи футболок, вечер настольных игр и другие мероприятия.

Активности проекта внесли свой вклад в развитие общественной жизни Даугавпилса, посредством проекта популяризировалась идея о сохранении культурной идентичности нашего города среди детей и подростков. Проект был уникален тем, что в нем были собраны активности из абсолютно разных сфер, таким образом, проект разнообразил культурную жизнь Даугавпилса, дети и молодые люди получили мотивацию активнее принимать участие в общественной жизни нашего города и быть патриотами.

Общественная организация “Ideju tase” благодарит за участие детей и молодежь, а также выражает благодарность за сотрудничество партнерам и друзьям. Проект был реализован при финансовой помощи фонда поддержки общественных организаций Даугавпилсской городской думы.

D-fakti.lv