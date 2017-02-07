Вакансии Даугавпилсского агентства занятости

Новости Общество | 24 января 2017 | 09:10

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На 23 января 2017 года в Даугавпилсском филиале Государственного агентства занятости были зарегистрированы свободные места по 60 профессиям.

Вакансии:

- Автослесарь;

- автоэлектрик-диагност;

- администратор компьютерных систем;

- aссистент радиолога;

- ассистент руководителя;

- бармены;

- бригадир (деревообработка);

- бухгалтер;

- водители грузовых автомобилей (международные перевозки);

- водитель специализированного автомобиля;

- воспитатели дошкольных учреждений;

- врачи;

- директор школы (работа в Науене);

- дробеструйщик/ пескоструйщик;

- инженер по качеству (металлообработка);

- каменщик (командировки в Германию);

- кассир (работа в Pиге);

- кладовщик + грузчик;

- коммерческий специалист;

- комплектовщик (работа в Pиге);

- кондитер;

- конструктор (металлообработка);

- консультанты клиентов;

- консультанты клиентов (по продажам);

- кулинар мясных изделий;

- логопед;

- маркировщик изделий (работа в Kекаве);

- медсестра;

- механик в цех;

- механик копировальной техники;

- младший полицейский полиции самоуправления;

- мясник;

- оператор на лесопилку;

- организатор социальной помощи;

- охранник;

- повара;

- подолог;

- помощник врача;

- почтальон + водитель автомобиля (работа в Илуксте);

- программисты;

- продавцы;

- продавцы - консультанты;

- работник в лес;

- работники в цех;

- работник торгового зала (работа в Pиге);

- руководитель строительных работ;

- руководитель фольклорного кружка;

- сварщик металлоконструкций;

- сверловщик;

- сиделка;

- сметчик;

- социальный работник;

- техник лесного хозяйства;

- техник систем охлаждения;

- технический специалист;

- учитель специального образования;

- швеи;

- шеф-повар;

- электрик;

- электромонтёр.

Информация о вакансиях:

- Даугавпилсский филиал ГАЗ , ул. Варшавас 18, каб. Nr.108, тел. 65434561

- www.nva.gov.lv => CV/Vakanču portāls

Для работодателей – размещение информации о свободных рабочих местах

- ул. Варшавас 18, каб. Nr.213, тел. 65436023, 20243873

Чтобы во время первых четырех месяцев трудовых отношений компенсировать расходы на транспорт или аренду жилого помещения вдали от места жительства трудоустроившимся лицам, Даугавпилсский филиал ГАЗ призывает работодателей активнее регистрировать ваккансии на домашней страничке ГАЗ https://cvvp.nva.gov.lv или в любом филиале ГАЗ.

Подробная информация по тел. 65484369

Даугавпилсский филиал ГАЗ приглашает безработных в феврале 2017 года посетить компьютерные курсы:

 Курс – Основы Интернета и компьютерных навыков (14.02.2017.-15.02.2017.) – 2 дня

 Курс – Использование электронных услуг (16.02.2017.-17.02.2017.) – 2 дня

 Основы управления проектами (с практической работой в компьютерном классе) (07.02.2017.-10.02.2017.) – 4 дня

 Семинар –Подготовка CV и письма-заявки, использование портала вакансий (10.02.2017.) – 1 день

Если Вы готовы принять участие в обучении и соответствуете данным критериям:

 не участвуете в мероприятиях по обучению или в мероприятиях, которые предусматривают заключение трудового договора, в другом мероприятии по повышению конкурентоспособности;

 старше 30 лет;

Обращайтесь в Даугавпилсский филиал ГАЗ к координирующему эксперту - ул. Варшавас 18, каб. Nr.212, тел. 65433875, 26608863 или к своему агенту

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