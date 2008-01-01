Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
24 января
День памяти жертв геноцида во Второй мировой войне
Именины:
Эглонс, Кришс, Ксения / Михаил, Степан, Фёдор
Гороскоп на день
Лев
23 июля
- 23 августа
Сегодня вам море будет чуть выше колена, горы же - по плечо. Примерно такое же настроение будет овладевать каждым, кто окажется с вами рядом. Если не перейдете границы дозволенного, этот день будете вспоминать долго и с удовольствием.
Источник: ignio.com
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Источник: Банк Латвии
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Новости Латвия | 24 января 2017 | 08:59
Вторник, 24 января: прогнозируется мокрый снег
Температура воздуха составит от -1 до +2.
Умеренный ветер весь день будет северного и северо-западного направления. Его скорость составит 4-7 м/с.
Мокрый снег и дождь прогнозируются во второй половине дня, в основном в центральных и восточных районах Латвии.
В столице после полудня ожидаются осадки в виде мокрого снега. Столбик термометра весь день будет на отметке от -1 до +1 градуса. Ветер слабый.
Медицинский тип погоды: второй благоприятный.
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