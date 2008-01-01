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24 января

День памяти жертв геноцида во Второй мировой войне

Именины:
Эглонс, Кришс, Ксения / Михаил, Степан, Фёдор

Гороскоп на день

Лев
23 июля
- 23 августа

Сегодня вам море будет чуть выше колена, горы же - по плечо. Примерно такое же настроение будет овладевать каждым, кто окажется с вами рядом. Если не перейдете границы дозволенного, этот день будете вспоминать долго и с удовольствием.

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Источник: ignio.com

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Новости Латвия | 24 января 2017 | 08:59

Вторник, 24 января: прогнозируется мокрый снег

delfi.lv

Температура воздуха составит от -1 до +2.

Умеренный ветер весь день будет северного и северо-западного направления. Его скорость составит 4-7 м/с.

Мокрый снег и дождь прогнозируются во второй половине дня, в основном в центральных и восточных районах Латвии.

В столице после полудня ожидаются осадки в виде мокрого снега. Столбик термометра весь день будет на отметке от -1 до +1 градуса. Ветер слабый.

Медицинский тип погоды: второй благоприятный.

LSM

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