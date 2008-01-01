Вторник, 24 января: прогнозируется мокрый снег

Новости Латвия | 24 января 2017 | 08:59

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Температура воздуха составит от -1 до +2.

Умеренный ветер весь день будет северного и северо-западного направления. Его скорость составит 4-7 м/с.

Мокрый снег и дождь прогнозируются во второй половине дня, в основном в центральных и восточных районах Латвии.

В столице после полудня ожидаются осадки в виде мокрого снега. Столбик термометра весь день будет на отметке от -1 до +1 градуса. Ветер слабый.

Медицинский тип погоды: второй благоприятный.

LSM