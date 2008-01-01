В Лудзе пройдёт разыгрывание кубка по гандболу

Новости Спорт | 23 января 2017 | 21:18

Пресс-фото Пресс-фото

В эти выходные – 28 и 29 января в Лудзе пройдёт разыгрывание кубка Латвийской федерации гандбола 2017 года среди женщин и мужчин. Разыгрывание кубка ЛФГ пройдёт третий год подряд, но впервые в соревнованиях будут участвовать женщины. В турнире будут стартовать 4 лучшие команды по результатам двух кругов в чемпионате Латвии.

Розыгрыш турнира пройдёт по принципу «Final 4» - в первом полуфинале 28 января встретятся обладательницы первого и третьего места в Латвийском чемпионате, а во втором полуфинале – обладательницы второго и четвёртого места.

Днём позже в бой за кубок на площадку выйдут победители полуфинала.

28 января – женские полуфинальные игры: в 13:00 – REIR Добеле и Екабпилс SS, в 15:00 – Стропиню NHK и SK Латголс, мужские полуфинальные игры: в 17:00 – Строитель Рига и HK Огре/Miandum, в 19:00 – Tenax Добеле и SK Латголс.

29 января – финал, в 13:00 пройдёт финальная игра среди женщин, в 15:00 – мужская финальная игра. В 16:30 награждение победителей. Команды, которые попадут в финал разыгрывания кубка ЛФГ, будут награждены специальными призами, а команды победителей получат кубок ЛФГ и денежный приз – в женской конкуренции 500 евро, а в мужской конкуренции 1000 евро. Финальные игры будут транслироваться по ТВ в прямом эфире Sportacentrs.com

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