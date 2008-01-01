Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
24 января
День памяти жертв геноцида во Второй мировой войне
Именины:
Эглонс, Кришс, Ксения / Михаил, Степан, Фёдор
Гороскоп на день
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- 20 марта
Сегодня вам следует действовать с особой осторожностью, дабы, вызвавшись помочь кому-то, не переступить некоторой грани, и не взвалить на себя ответственность за этого человека и его поступки.
Источник: ignio.com
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Источник: Банк Латвии
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Новости Спорт | 23 января 2017 | 21:18
В Лудзе пройдёт разыгрывание кубка по гандболу
В эти выходные – 28 и 29 января в Лудзе пройдёт разыгрывание кубка Латвийской федерации гандбола 2017 года среди женщин и мужчин. Разыгрывание кубка ЛФГ пройдёт третий год подряд, но впервые в соревнованиях будут участвовать женщины. В турнире будут стартовать 4 лучшие команды по результатам двух кругов в чемпионате Латвии.
Розыгрыш турнира пройдёт по принципу «Final 4» - в первом полуфинале 28 января встретятся обладательницы первого и третьего места в Латвийском чемпионате, а во втором полуфинале – обладательницы второго и четвёртого места.
Днём позже в бой за кубок на площадку выйдут победители полуфинала.
28 января – женские полуфинальные игры: в 13:00 – REIR Добеле и Екабпилс SS, в 15:00 – Стропиню NHK и SK Латголс, мужские полуфинальные игры: в 17:00 – Строитель Рига и HK Огре/Miandum, в 19:00 – Tenax Добеле и SK Латголс.
29 января – финал, в 13:00 пройдёт финальная игра среди женщин, в 15:00 – мужская финальная игра. В 16:30 награждение победителей. Команды, которые попадут в финал разыгрывания кубка ЛФГ, будут награждены специальными призами, а команды победителей получат кубок ЛФГ и денежный приз – в женской конкуренции 500 евро, а в мужской конкуренции 1000 евро. Финальные игры будут транслироваться по ТВ в прямом эфире Sportacentrs.com
D-fakti.lv
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