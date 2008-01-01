Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
24 января
День памяти жертв геноцида во Второй мировой войне
Именины:
Эглонс, Кришс, Ксения / Михаил, Степан, Фёдор
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Сегодня от взаимодействия с другими вы больше выиграете, чем потеряете. Следовательно, нынче не стоит обиженно забиваться в свой угол и пытаться сделать все самому, лучше уступить в паре вопросов, но заручиться чье-то помощью.
Источник: ignio.com
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Источник: Банк Латвии
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Спорт | 23 января 2017 | 19:31
В Даугавпилсе празднует Всемирный день снега
15 января Всемирный день снега отмечается не только в Латвии, но и во всём мире независимо от наличия или отсутствия снега.
В этом году в Даугавпилсе День снега проходит на протяжении двух недель. Всё началось 13 января, когда дети семи средних школ Даугавпилса отправились на Эглюкалнс, где провели целый день.
Различные мероприятия проходят также в детских дошкольных учреждениях Даугавпилса.
Финал праздника состоится 29 января. Общество «Erfolg» и Даугавпилсская Молодёжная дума приглашают весело и по-спортивному провести день на свежем воздухе.
К традиционным катаниям с горки добавится метание сапога, перетягивание каната, забег босыми ногами (18+, при благоприятных погодных условиях), разные игры и конкурсы.
Семьи и классы приглашаются сконструировать и смастерить свои транспортные средства для катания с горки. В рамках конкурса надо будет спуститься с горки на своём транспортном средстве и зрительским голосованием выбрать победителя.
Любителям скандинавский ходьбы! Под руководством сертифицированного тренера на Стропской эстраде будет возможность поучаствовать в открытой тренировке. Примечание: участие в тренировке со своими палками.
Дата – 29 января
Место – Стропская эстрада
Время – с 12:00 до 14:00
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