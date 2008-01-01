В Даугавпилсе празднует Всемирный день снега

Новости Спорт | 23 января 2017 | 19:31

Daugavpils.lv Daugavpils.lv

15 января Всемирный день снега отмечается не только в Латвии, но и во всём мире независимо от наличия или отсутствия снега.

В этом году в Даугавпилсе День снега проходит на протяжении двух недель. Всё началось 13 января, когда дети семи средних школ Даугавпилса отправились на Эглюкалнс, где провели целый день.

Различные мероприятия проходят также в детских дошкольных учреждениях Даугавпилса.

Финал праздника состоится 29 января. Общество «Erfolg» и Даугавпилсская Молодёжная дума приглашают весело и по-спортивному провести день на свежем воздухе.

К традиционным катаниям с горки добавится метание сапога, перетягивание каната, забег босыми ногами (18+, при благоприятных погодных условиях), разные игры и конкурсы.

Семьи и классы приглашаются сконструировать и смастерить свои транспортные средства для катания с горки. В рамках конкурса надо будет спуститься с горки на своём транспортном средстве и зрительским голосованием выбрать победителя.



Любителям скандинавский ходьбы! Под руководством сертифицированного тренера на Стропской эстраде будет возможность поучаствовать в открытой тренировке. Примечание: участие в тренировке со своими палками.

Дата – 29 января

Место – Стропская эстрада

Время – с 12:00 до 14:00

Daugavpils.lv