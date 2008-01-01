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Новости Спорт | 23 января 2017 | 19:38

Прошли первые в этом году соревновании по боксу

Пресс-фото

20 и 21 января в Даугавпилсе прошли соревнование по боксу в 4 возрастных категориях: 2005 – 2006 г.р., 2003 – 2004 г.р., 2001 – 2002 г.р., 1999 – 2000 г.р.. В соревнованиях участвовали 100 участников с Белоруссии, России, Эстонии и Латвии.

1 место заняли:
Николай Замятин 2007 г.р., весовая категория до 32 кг. – 12 ср. шк.
Эдвин Папино 2006 г.р., до 32 кг. – 12 ср. шк.
Девид Угаринко 2007 г.р., до 41,5 кг. – Польская гимназия
Раул Константинов 2003 г.р., до 36 кг. – 12 ср. шк.
Никита Элкснинь 2003 г.р., до 38 кг. – 11. ср. шк.
Глеб Шилин 2004 г.р., до 44,5 кг. – 15 ср. шк.
Андрис Михайлов 2002 г.р., до 48 кг. – 15 ср. шк.
Марк Аширов 2001 г.р., до 57 кг. – Русский лицей
Илья Шмаков 2001 г.р., до 63 кг. – 15 ср. шк.
Сергей Ракицкий 1999 г.р., до 52 кг. – Даугавпилсский строительный техникум
Эдгар Авраменко 1999 г.р., до 60 кг. – Центральная гимназия
Кирилл Васильев 1999 г.р., до 75 кг. – Русский лицей
Валерия Шепетовская 2001 г.р., до 57 кг. – 10 ср. шк.

2 место заняли:
Эдвин Папито 2006 г.р., весовая категория до 41,5 кг. – 12 ср. шк.
Никита Элкснинь 2004 г.р., до 38 кг. – 11 ср. шк.
Нормунд Вингрис 2002 г.р., до 47 кг. - Даугавпилсская основная школа Сасканяс
Ален Пучин 1999 г.р., до 60 кг. - Даугавпилсский строительный техникум
Кристина Матилевича 1996 г.р., до 60 кг. – Даугавпилсский техникум

Илья Шмаков (Даугавпилс) стал призёром специального приза за самую тактичную борьбу.

Глеб Шилин (Даугавпилс) стал призёром специального приза за боевой дух.

В командном рейтинге – 1 место у Даугавпилса, 2 место у Литвы, 3 место у Белоруссии.

С 7 до 11 февраля Даугавпилсская команда под руководством Владислава Соколова будет участвовать в международном турнире в Орше (Белоруссия).

С 13 до 20 февраля Эдгар Корженевский будет участвовать в международных соревнованиях среди юношей (У - 19) в России.

D-fakti.lv

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