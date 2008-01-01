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Сегодня вам море будет чуть выше колена, горы же - по плечо. Примерно такое же настроение будет овладевать каждым, кто окажется с вами рядом. Если не перейдете границы дозволенного, этот день будете вспоминать долго и с удовольствием.

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Новости Культура | 23 января 2017 | 18:22

Арт- центр им. Ротко предлагает выставку Сигни Ванадзини «Какое время года?»

Rothkocenter.com

Малые и большие поля взрываются яркими, контрастными мазками каждый раз, когда Сигне Ванадзиня прикасается к холсту. Даже самый хмурый день становится светлее и оптимистичней, лишь от присутствия в композиции цветового поля или мазка.

В своём творчестве художница очень разнообразнаей характерны как крупномасштабные композиции, так и миниатюрные формы, собранные в группы. Художнице близок жанр пейзажей и натюрморта, хотя последние работы стали гораздо проще, а формы и содержание более абстрактнее, композиции сохраняют настроение и чаще всего относятся к одному из времён года. Тема сезонов так же близка художнице, и распознать её можно во многих её выставках. Картины по-другому заставляют взглянуть на образы, цвета и формы, а порой даже разглядеть силуэт человека.

Имя Сигне Ванадзини стало звучать в творческих кругах, когда она училась в Латвийской Академии Художеств у профессора Индулиса Зариньша. Уже тогда в её работах бурлил темперамент, жизнерадостность, любовь, насыщенность и пыл. Работы Сигне Ванадзини по достоинству оценили Латвийские и зарубежные кураторы и искусствоведы, назвав её великолепным колористом и мастером контрастов. Работы, выставленные в центре Ротко, ярки и эмоциональны, они позволяют насладиться хромотерапией в зимний сезон, приближая к себе ощущения будущей весны, лета, осени…

Начиная с 1995 года у художницы было более 25 персональных выставок, а так же более 50 коллективных выставок в Латвии, германии, Австралии, Великобритании, Финляндии, Норвегии и др.

Rothkocenter.com

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