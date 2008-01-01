Предприниматели сферы туризма встретились в новом гостевом доме

Новости Общество | 23 января 2017 | 17:49

Kraslavasvestis.lv Kraslavasvestis.lv

19 января предприниматели Краславского края, занимающиеся гостевым бизнесом, собрались все вместе, чтобы подвести итоги прошедшего года, поделиться друг с другом новостями и планами, а также узнать о новшествах Краславского центра туристической информации. Подобные встречи, проходящие каждый раз в новом месте и неформальной обстановке, Краславский ЦТИ организует уже на протяжении нескольких лет.

На сей раз предприниматели сферы туризма собрались в недавно открывшемся гостевом доме «Pūce». Управляющая домом Людмила Силибиткина (т.29221527) рассказала об услугах, предлагаемых в новом объекте.

Гостевой дом на ул. Артилерияс 18, в Краславе открылся в сентябре прошлого года. Здесь предлагается ночлег 12 персонам плюс два дополнительных места. В доме имеется просторный холл, кухня, пять комнат – одноместная, две двухместные, одна из которых с детской кроваткой до 6 лет, трехместная и четырехместная, а также летняя веранда и общие санузлы. Холл рассчитан для проведения банкетов, численностью до 20 человек.

Подведение итогов прошлого года заведующая Краславским ЦТИ Татьяна Козачука начала с воспоминаний. Когда-то, 15 лет назад, она пришла работать в центр. Тогда во всем Краславском районе было всего 4-5 гостевых домов. На сегодняшний день только в Краславском крае их насчитывается 37 (8 – в городе, 28 – на селе). В текущем году в крае начали работу два новых гостевых дома, три дома выходного дня и одно место отдыха.

Говоря о проделанной работе за год, Татьяна Козачук рассказала предпринимателям об участии специалистов центра в различных международных выставках, о подготовке и выпуске новых информационных брошюр, карт и буклетов, об организованных для предпринимателей поездках по обмену опытом по Краславскому краю, а также в Эстонию.

С целью привлечения туристов Краславский ЦТИ регулярно организует различные мероприятия. Самым ярким из них в прошлом году был, несомненно, Латгальский фестиваль кулинарного наследия. При сотрудничестве с центром туристической информации местные предприниматели имели возможность популяризовать свои услуги, участвуя в мероприятиях других самоуправлений – в Айзкраукле, Риге, Ливанах, а также в Белоруссии.

На протяжении многих лет специалисты туристического центра активно работают над разработкой проектов. Этот год не стал исключением. Как сообщила Татьяна Козачук, благодаря проектам, подготовленным при содействии центра, установлен объект среды – Краславское кресло на смотровой площадке, обновлен фасад православной церкви в Краславе, создана цветочная клумба на перекрестке улиц Аглонас и Пилс, улучшена инфраструктура Адамовой тропы. Кроме того, специалистами центра разработаны и поданы на конкурс два масштабных проекта. Конкуренция большая, но надо надеяться, что финансирование будет получено.

Неформальная обстановка на встрече и уют помещения расположили предпринимателей к свободному общению. Имея схожие проблемы, они делились друг с другом опытом их решения. Прозвучали также новые инициативы. Например, почти все владельцы гостевых домов с радостью посетили бы курсы английского языка. Поскольку у специалиста центра Эдиты Лукши уже есть опыт преподавания подобных курсов, пожелание предпринимателей было взято на заметку.

В заключение встречи все отметили, что новый туристический сезон будут ждать с позитивным настроением. Пусть 2017 год будет богат на туристов!

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