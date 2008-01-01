Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
24 января
День памяти жертв геноцида во Второй мировой войне
Именины:
Эглонс, Кришс, Ксения / Михаил, Степан, Фёдор
Гороскоп на день
Лев
23 июля
- 23 августа
Сегодня вам море будет чуть выше колена, горы же - по плечо. Примерно такое же настроение будет овладевать каждым, кто окажется с вами рядом. Если не перейдете границы дозволенного, этот день будете вспоминать долго и с удовольствием.
Источник: ignio.com
- Ночь
- .. 2 C
- Утро
- .. 2 C
- День
- .. 2 C
- Вечер
- .. -2 C
- Ветер
- 4 .. 6 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.0715 ()
|GBP
|0.8615 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|63.7875 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Зимние радости для Вас – это
Популярные статьи
43% жителей против поспешного введения евро
43% жителей Латвии не хотят, чтобы евро в стране было введено по возможности быстро, свидетельствуют ...
2. Кто поможет бездомному Антону? {2}
3. Наталия Петрова: «Новые трамваи должны быть дешевле» {40}
4. Автобусы и трамваи {143}
5. Как Лаймдота Украине счастья желала {16}
6. Анджей Гутовский: «Даугавпилс можно сравнить с Великим Новгородом» {4}
7. Министерство ответило на вопросы родителей школьников {2}
8. Мара Низинская: "Нет мира под липами Латвии…" {42}
9. Александр Васильев: «Даугавпилс получил модную прививку. Это больно» {9}
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 23 января 2017 | 17:49
Предприниматели сферы туризма встретились в новом гостевом доме
19 января предприниматели Краславского края, занимающиеся гостевым бизнесом, собрались все вместе, чтобы подвести итоги прошедшего года, поделиться друг с другом новостями и планами, а также узнать о новшествах Краславского центра туристической информации. Подобные встречи, проходящие каждый раз в новом месте и неформальной обстановке, Краславский ЦТИ организует уже на протяжении нескольких лет.
На сей раз предприниматели сферы туризма собрались в недавно открывшемся гостевом доме «Pūce». Управляющая домом Людмила Силибиткина (т.29221527) рассказала об услугах, предлагаемых в новом объекте.
Гостевой дом на ул. Артилерияс 18, в Краславе открылся в сентябре прошлого года. Здесь предлагается ночлег 12 персонам плюс два дополнительных места. В доме имеется просторный холл, кухня, пять комнат – одноместная, две двухместные, одна из которых с детской кроваткой до 6 лет, трехместная и четырехместная, а также летняя веранда и общие санузлы. Холл рассчитан для проведения банкетов, численностью до 20 человек.
Подведение итогов прошлого года заведующая Краславским ЦТИ Татьяна Козачука начала с воспоминаний. Когда-то, 15 лет назад, она пришла работать в центр. Тогда во всем Краславском районе было всего 4-5 гостевых домов. На сегодняшний день только в Краславском крае их насчитывается 37 (8 – в городе, 28 – на селе). В текущем году в крае начали работу два новых гостевых дома, три дома выходного дня и одно место отдыха.
Говоря о проделанной работе за год, Татьяна Козачук рассказала предпринимателям об участии специалистов центра в различных международных выставках, о подготовке и выпуске новых информационных брошюр, карт и буклетов, об организованных для предпринимателей поездках по обмену опытом по Краславскому краю, а также в Эстонию.
С целью привлечения туристов Краславский ЦТИ регулярно организует различные мероприятия. Самым ярким из них в прошлом году был, несомненно, Латгальский фестиваль кулинарного наследия. При сотрудничестве с центром туристической информации местные предприниматели имели возможность популяризовать свои услуги, участвуя в мероприятиях других самоуправлений – в Айзкраукле, Риге, Ливанах, а также в Белоруссии.
На протяжении многих лет специалисты туристического центра активно работают над разработкой проектов. Этот год не стал исключением. Как сообщила Татьяна Козачук, благодаря проектам, подготовленным при содействии центра, установлен объект среды – Краславское кресло на смотровой площадке, обновлен фасад православной церкви в Краславе, создана цветочная клумба на перекрестке улиц Аглонас и Пилс, улучшена инфраструктура Адамовой тропы. Кроме того, специалистами центра разработаны и поданы на конкурс два масштабных проекта. Конкуренция большая, но надо надеяться, что финансирование будет получено.
Неформальная обстановка на встрече и уют помещения расположили предпринимателей к свободному общению. Имея схожие проблемы, они делились друг с другом опытом их решения. Прозвучали также новые инициативы. Например, почти все владельцы гостевых домов с радостью посетили бы курсы английского языка. Поскольку у специалиста центра Эдиты Лукши уже есть опыт преподавания подобных курсов, пожелание предпринимателей было взято на заметку.
В заключение встречи все отметили, что новый туристический сезон будут ждать с позитивным настроением. Пусть 2017 год будет богат на туристов!
Добавить комментарий