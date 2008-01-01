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Новости Общество | 23 января 2017 | 17:49

Предприниматели сферы туризма встретились в новом гостевом доме

Kraslavasvestis.lv

19 января предприниматели Краславского края, занимающиеся гостевым бизнесом, собрались все вместе, чтобы подвести итоги прошедшего года, поделиться друг с другом новостями и планами, а также узнать о новшествах Краславского центра туристической информации. Подобные встречи, проходящие каждый раз в новом месте и неформальной обстановке, Краславский ЦТИ организует уже на протяжении нескольких лет.

На сей раз предприниматели сферы туризма собрались в недавно открывшемся гостевом доме «Pūce». Управляющая домом Людмила Силибиткина (т.29221527) рассказала об услугах, предлагаемых в новом объекте.

Гостевой дом на ул. Артилерияс 18, в Краславе открылся в сентябре прошлого года. Здесь предлагается ночлег 12 персонам плюс два дополнительных места. В доме имеется просторный холл, кухня, пять комнатодноместная, две двухместные, одна из которых с детской кроваткой до 6 лет, трехместная и четырехместная, а также летняя веранда и общие санузлы. Холл рассчитан для проведения банкетов, численностью до 20 человек.

Подведение итогов прошлого года заведующая Краславским ЦТИ Татьяна Козачука начала с воспоминаний. Когда-то, 15 лет назад, она пришла работать в центр. Тогда во всем Краславском районе было всего 4-5 гостевых домов. На сегодняшний день только в Краславском крае их насчитывается 37 (8 – в городе, 28 – на селе). В текущем году в крае начали работу два новых гостевых дома, три дома выходного дня и одно место отдыха.

Говоря о проделанной работе за год, Татьяна Козачук рассказала предпринимателям об участии специалистов центра в различных международных выставках, о подготовке и выпуске новых информационных брошюр, карт и буклетов, об организованных для предпринимателей поездках по обмену опытом по Краславскому краю, а также в Эстонию.

С целью привлечения туристов Краславский ЦТИ регулярно организует различные мероприятия. Самым ярким из них в прошлом году был, несомненно, Латгальский фестиваль кулинарного наследия. При сотрудничестве с центром туристической информации местные предприниматели имели возможность популяризовать свои услуги, участвуя в мероприятиях других самоуправлений – в Айзкраукле, Риге, Ливанах, а также в Белоруссии.

На протяжении многих лет специалисты туристического центра активно работают над разработкой проектов. Этот год не стал исключением. Как сообщила Татьяна Козачук, благодаря проектам, подготовленным при содействии центра, установлен объект средыКраславское кресло на смотровой площадке, обновлен фасад православной церкви в Краславе, создана цветочная клумба на перекрестке улиц Аглонас и Пилс, улучшена инфраструктура Адамовой тропы. Кроме того, специалистами центра разработаны и поданы на конкурс два масштабных проекта. Конкуренция большая, но надо надеяться, что финансирование будет получено.

Неформальная обстановка на встрече и уют помещения расположили предпринимателей к свободному общению. Имея схожие проблемы, они делились друг с другом опытом их решения. Прозвучали также новые инициативы. Например, почти все владельцы гостевых домов с радостью посетили бы курсы английского языка. Поскольку у специалиста центра Эдиты Лукши уже есть опыт преподавания подобных курсов, пожелание предпринимателей было взято на заметку.

В заключение встречи все отметили, что новый туристический сезон будут ждать с позитивным настроением. Пусть 2017 год будет богат на туристов!

Kraslavasvestis.lv

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