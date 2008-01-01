Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
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Источник: ignio.com
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Новости Латвия | 23 января 2017 | 15:34
Режиссер Сурков ставит «Иллюзии» Вырыпаева в резекненском театре «Йорик»
В Резекне скоро — премьера спектакля «Иллюзии» в постановке известного режиссера Георгия Суркова. В сюжете нет одной сквозной истории — одна за другой перед зрителем разворачиваются истории из жизни двух благополучных семейных пар преклонного возраста. И каждая делает их устоявшийся мир всё более зыбким.
Георгий Сурков – урожденный юрмальчанин, выпускник Академии культуры по классу Михаила Груздова и Индры Роги, за плечами которого — магистратура в Школе-студии МХАТ. Его постановки шли на подмостках театров Риги, Даугавпилса, Вильнюса, Москвы. А теперь на очереди — Резекне: здесь на сцене театра-студии «Йорик» 28 января в 18 часов состоится премьера «Иллюзий».
По словам режиссера, «Иллюзии» — действительно пьеса о самом главном. В этом тексте слово «любовь» во всех его склонениях произносится более сотни раз. Как мантра. Как попытка зафиксировать это главное в жизни человека чувство. Или его иллюзию.
«Текст сконструирован таким образом, что сразу требует от артистов определенной формы исполнения. Определенного способа существования. Предельно искреннего. Артисты рассказывают истории. Множество историй. Каждая из которых меняет смысл предыдущих. Это истории из жизни двух благополучных семейный пар преклонного возраста. Чем больше историй мы узнаем, тем переменчивее становится мир. Мир распадается на глазах. Становится зыбким», — описывает происходящее на сцене режиссер.
Вместе с автором, режиссером и исполнителями зрителям предстоит поискать ответ на вопрос: существует ли хоть какое-то постоянство в этом переменчивом космосе?
Подробнее о спектакле — здесь.
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