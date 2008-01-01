Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
24 января
День памяти жертв геноцида во Второй мировой войне
Именины:
Эглонс, Кришс, Ксения / Михаил, Степан, Фёдор
Гороскоп на день
Стрелец
23 ноября
- 21 декабря
Сегодня вам суждено быть одним из двух - либо победителем, либо побежденным. Сторонним наблюдателем быть не получится.
Источник: ignio.com
- Ночь
- .. 2 C
- Утро
- .. 2 C
- День
- .. 2 C
- Вечер
- .. -2 C
- Ветер
- 4 .. 6 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.0715 ()
|GBP
|0.8615 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|63.7875 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Зимние радости для Вас – это
Популярные статьи
43% жителей против поспешного введения евро
43% жителей Латвии не хотят, чтобы евро в стране было введено по возможности быстро, свидетельствуют ...
2. Кто поможет бездомному Антону? {2}
3. Наталия Петрова: «Новые трамваи должны быть дешевле» {40}
4. Автобусы и трамваи {143}
5. Как Лаймдота Украине счастья желала {16}
6. Анджей Гутовский: «Даугавпилс можно сравнить с Великим Новгородом» {4}
7. Министерство ответило на вопросы родителей школьников {2}
8. Мара Низинская: "Нет мира под липами Латвии…" {42}
9. Александр Васильев: «Даугавпилс получил модную прививку. Это больно» {9}
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 23 января 2017 | 15:22
Извалтская школа отмечает юбилей - 200 лет
Извалтская школа начала свою работу как иезуитское учебное заведение осенью 1817 года в недостроенном здании иезуитского монастыря. Эту дату жители Извалты с полным основанием считают годом учреждения своей школы.
В 1817 году школа работала как классическая иезуитская гимназия, хотя в это время ее посещало всего 17 воспитанников, причем, как отмечает историк Б. Брежго, 10 из них не проживало в школе, воспитанники приходили из других мест (возможно, среди них были и дети крестьян). Затем в школе было обеспечено обучение в 5 классах: начальный, средний и высший класс по грамматике, класс поэзии и класс риторики. В год открытия школы префектом был Казимир Хласко. В 1820 году российский царь издал приказ о запрете деятельности иезуитов, поэтому в течение 24 часов иезуитам надо было выехать из Извалты. В момент закрытия школы там училось 110 воспитанников. Свидетельство об окончании класса риторики успел получить Езуп Мацилевич – автор лучшей в 19-ом веке научно-популярной книги на латгальском языке «Pavjuiceišona un vysaidi spasobi» (1850).
В 1864 году была открыта мужская народная школа (училось 90 мальчиков), а с 1864 года – женская (училось 6 девочек). Уроки проходили на русском языке.
Извалтская школа действовала также в конце 19-го века и в начале 20-го века. В 1928-29 уч.г. работала шестилетняя начальная школа с 6 учителями. В 1926 году школу закончило 7 учеников. С 1928 по 1940 год заведующим школой был С. Икауниекс, известный общественный деятель Извалтской волости. Его жизненный путь завершился в сибирской ссылке в 1943 году.
Во время немецкой оккупации в помещениях учебного заведения был открыт военный госпиталь, а также работала школа, которую в 1942-43 уч.г. окончили 13 школьников, а в 1945-46 уч.г. - 32 ученика.
В 1950-1951 уч.г. в Извалтской школе работает уже 8 классов, а весной 1954 года состоялся первый выпуск средней школы, которая действовала до 1992 года. С 1954 по 1992 год Извалтскую среднюю школу окончил 551 ученик.
4 февраля в 17.00 коллектив Извалтской школы приглашает выпускников, работников и всех заинтересованных лиц на юбилейный вечер. В программе – экскурсия по школе, воспоминания и концерт в зале школы. Затем программу вечера продолжат встречи в классах и бал вместе с группой «Foršs laiks».
Добавить комментарий