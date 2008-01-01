Извалтская школа отмечает юбилей - 200 лет

Новости Латвия | 23 января 2017 | 15:22

daugavpilsnovads.lv daugavpilsnovads.lv

Извалтская школа начала свою работу как иезуитское учебное заведение осенью 1817 года в недостроенном здании иезуитского монастыря. Эту дату жители Извалты с полным основанием считают годом учреждения своей школы.

В 1817 году школа работала как классическая иезуитская гимназия, хотя в это время ее посещало всего 17 воспитанников, причем, как отмечает историк Б. Брежго, 10 из них не проживало в школе, воспитанники приходили из других мест (возможно, среди них были и дети крестьян). Затем в школе было обеспечено обучение в 5 классах: начальный, средний и высший класс по грамматике, класс поэзии и класс риторики. В год открытия школы префектом был Казимир Хласко. В 1820 году российский царь издал приказ о запрете деятельности иезуитов, поэтому в течение 24 часов иезуитам надо было выехать из Извалты. В момент закрытия школы там училось 110 воспитанников. Свидетельство об окончании класса риторики успел получить Езуп Мацилевич – автор лучшей в 19-ом веке научно-популярной книги на латгальском языке «Pavjuiceišona un vysaidi spasobi» (1850).

В 1864 году была открыта мужская народная школа (училось 90 мальчиков), а с 1864 года – женская (училось 6 девочек). Уроки проходили на русском языке.

Извалтская школа действовала также в конце 19-го века и в начале 20-го века. В 1928-29 уч.г. работала шестилетняя начальная школа с 6 учителями. В 1926 году школу закончило 7 учеников. С 1928 по 1940 год заведующим школой был С. Икауниекс, известный общественный деятель Извалтской волости. Его жизненный путь завершился в сибирской ссылке в 1943 году.

Во время немецкой оккупации в помещениях учебного заведения был открыт военный госпиталь, а также работала школа, которую в 1942-43 уч.г. окончили 13 школьников, а в 1945-46 уч.г. - 32 ученика.

В 1950-1951 уч.г. в Извалтской школе работает уже 8 классов, а весной 1954 года состоялся первый выпуск средней школы, которая действовала до 1992 года. С 1954 по 1992 год Извалтскую среднюю школу окончил 551 ученик.

4 февраля в 17.00 коллектив Извалтской школы приглашает выпускников, работников и всех заинтересованных лиц на юбилейный вечер. В программе – экскурсия по школе, воспоминания и концерт в зале школы. Затем программу вечера продолжат встречи в классах и бал вместе с группой «Foršs laiks».

kraslavasvestis.lv