Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
24 января
День памяти жертв геноцида во Второй мировой войне
Именины:
Эглонс, Кришс, Ксения / Михаил, Степан, Фёдор
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Источник: Банк Латвии
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Спорт | 23 января 2017 | 14:27
Приближается заключительное мероприятие конкурса ‘’Лауреат спорта – 2016’’
27 января в 17:00 в Центре культуры Даугавпилсского края состоится заключительное мероприятие конкурса ‘’Лауреат спорта – 2016’’. ‘’Лауреат спорта ’’, это ежегодное мероприятие, на котором собираются спортсмены, любители спорта, организаторы и спонсоры, для того чтобы поздравить лучших и самых награждаемых людей, которые внесли большой вклад в развитие спортивной жизни.
На мероприятии, будут вручены награды и призы в следующих номинациях: Лучшая краевая спортивная организация, Лучшее волостная организация управления спорта по Даугавпилсскому краю, Лучшая спортсменка края, Лучший спортсмен края, Прорыв года, Лучший тренер края, Лучшая спортивная команда края, Лучший судья спортивных игр края, За вклад в спорт Даугавпилсского края и др.
Спортсменов Даугавпилсского края поддерживают:
SIA "AGRARIS"
SIA "Hokeja klubs STALKERS"
D-fakti.lv
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