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Новости Происшествия | 23 января 2017 | 13:44

В Лудзе горело хозяйственное здание

stihi.ru

В период с 21 января 6:30 до 23 января 6:30, Государственная пожарно – спасательная служба получила 78 вызовов – 38 в связи с пожарами и 29 в связи со спасательными работами, но 11 вызовов были ложными, сообщает Государственная пожарно – спасательная служба.

Самый большой пожар по площади возгорания случился в субботу, 21 января в Лудзе на улице Талавияс, где горело одноэтажное хозяйственное здание площадью 50 кв. метров. Вызов на место происшествия поступил в 23:25, а пожар был ликвидирован в 3:33.

D-fakti.lv

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