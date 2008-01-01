Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
24 января
День памяти жертв геноцида во Второй мировой войне
Именины:
Эглонс, Кришс, Ксения / Михаил, Степан, Фёдор
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Сегодня ваше положение должно улучшиться, если оно еще не сделало этого. Сил прибавится, пара вопросов отпадет сама собой. Самое время начать какое-то дело, в успех которого вы верите.
Источник: ignio.com
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Источник: Банк Латвии
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Новости Происшествия | 23 января 2017 | 13:44
В Лудзе горело хозяйственное здание
В период с 21 января 6:30 до 23 января 6:30, Государственная пожарно – спасательная служба получила 78 вызовов – 38 в связи с пожарами и 29 в связи со спасательными работами, но 11 вызовов были ложными, сообщает Государственная пожарно – спасательная служба.
Самый большой пожар по площади возгорания случился в субботу, 21 января в Лудзе на улице Талавияс, где горело одноэтажное хозяйственное здание площадью 50 кв. метров. Вызов на место происшествия поступил в 23:25, а пожар был ликвидирован в 3:33.
D-fakti.lv
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