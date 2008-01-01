Даугавпилчане отметили праздник снега

Новости Латвия | 23 января 2017 | 13:28

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На радость спортсменам и любителям покататься на санках и лыжах погода установилась по-настоящему зимняя, толщина снежного покрова составила порядка 20 см. Отпала необходимость в использовании оборудования по производству искусственного снега в парке на Эспланаде.

На горке всегда многолюдно, особенно вечерами и по выходным дням. С помощью пушки её несколько раз насыпали в начале января. Работу машины обеспечивают вода и электричество. Воду берут из водоёма, а электроэнергию подаёт генератор. Сложнее использовать «снежную пушку» на трассе в Стропах – озеро далеко, а электричество только на спасательной станции, поэтому было решено про запас насыпать снежную горку возле станции и потом порциями перевозить на трассу. Но благодаря выпавшему снегу транспортировка не понадобилась. Состояние зон активного отдыха инспектировал первый заместитель председателя Даугавпилсской думы Янис Дукшинскис.

Трасса готова, и возможностью принять участие в соревнованиях, потренироваться, насладиться зимним пейзажем и активно провести время пользуются не только горожане. Сюда приезжают жители других городов Латгалии и соседней Литвы. Специалисты Даугавпилсского управления коммунального хозяйства позаботились о том, чтобы посетители чувствовали себя комфортно и в безопасности.

Правила поведения на трассе прописаны на информационных стендах, тем не менее находятся те, кто ими пренебрегает – ездит по ней на машинах и квадрациклах, что делать запрещено категорически вне зависимости от сезона. В этом году произошло несколько таких случаев, заявления очевидцев и фотографии переданы в государственную полицию. На спортбазе «Дзинтариньш» планируется открыть пункт проката зимнего инвентаря. В рамках Всемирного дня снега, который отмечается 15 января, в учебных учреждениях Даугавпилса проходят различные мероприятия. Кульминация праздника запланирована на 29 января на Стропской эстраде. Участников ждёт множество разнообразных развлечений и конкурсов.

Тренировку для начинающих заниматься скандинавской ходьбой проведёт Лариса Силова. Свои мероприятия предложат общественные организации и Молодёжная дума. У желающих поучаствовать и побороться за призы ещё есть время подготовится к празднику, который состоится при любой погоде.

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