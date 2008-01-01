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Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
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Новости Культура | 23 января 2017 | 12:51
Читатели совершили поэтическое путешествие с Евгением Голубевым
20 января 2017 годав даугавпилсском Центре белорусской культуры (ЦБК) состоялся творческий вечер поэта Евгения Голубева, на которой ценители поэтического слова вместе с автором совершили виртуальную экскурсию по городам Чехии, Италии, Австрии и Болгарии. В прошлом году Е.Голубев побывал в зарубежных литературных командировках и путешествиях, после которых родились новые стихи.
Литературно-музыкальный вечер открыл ансамбль «Пралески» веселой народной песней «Вечарына, вечарынка». Руководитель ЦБК Жанна Романовская отметила, что мероприятие пройдет в необычном в формате - встречи друзей и виртуального путешествия, передав слово гостю.
Евгений Голубев рассказал, что 2016 год был для него творчески успешным: вышли в свет сборник философской лирики, книга стихов про котов, книга детских загадок«Одуванчик» в соавторстве с Л.Васараудзе, стихи публиковались в поэтических альманахах Даугавпилса и Резекне, в местных газетах. Евгений побывал на встречах с литераторами и читателями в Праге, Зеефельде и Пловдиве, путешествовал по Венеции. Новые встречи, знакомства, впечатления вдохновили на новые стихи, которые поэт читал на вечере в ЦБК, ана большом экране демонстрировались фото из поездок.
Творческую встречу украсили барды: Мария Гербредере исполняла свои песни, а Елена Виткевич – песни на стихи Е.Голубева. Поэтесса Анастасия Сазанкова посвятила Евгению свои стихи. С творческими успехами Евгения Голубева поздравили его коллеги-поэты, представители Ассоциации свободных художников Латгалии, Общества Рерихов, журналисты, читатели.
Евгений Голубев - член Союза писателей России, член Международной ассоциации писателей и публицистов, поэт, историк-краевед, автор сборников стихов и книг для детей, редактор ряда поэтических сборников других авторов. В 2012 году награждён памятной медалью "А.С.Грибоедов 1795-1829". Публикуется в газетах и журналах Латвии, России, Беларусь, Болгарии. Его произведения переведены на белорусский, немецкий, болгарский, латышский и латгальский языки. Именно в белорусском городе Барановичи, где Е.Голубев служил по распределению, он стал поэтом, и его стихи увидели свет в печати. Евгений Голубев состоит в белорусском культурно-просветительском обществе «Уздым».
Центр белорусской культуры
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