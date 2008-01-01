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Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
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Источник: ignio.com
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Новости Спорт | 23 января 2017 | 12:39
Юниоры по вольной борьбе собрали 5 медалей
Каждый год в январе проходит Чемпионат Латвии по вольной борьбе среди юниоров и в этот раз Даугавпилсский край представляли 7 спортсменов и тренер Андрей Андриянов. Однозначно, старт прошел удачно, спортсмены вернулись домой с пятью медалями.
Высокое место завоевала Татьяна Тарасова (жительница Науене), которая в весовой категории до 63 кг победила всех соперниц и заняла 1 место. Её подруга и соседка, Вероника Зуева в весовой категории до 67 кг завоевала 2 место.
Вторые места среди юниоров заняли Александр Потапов (Таборе, до 66 кг) и Евгений Остапко (Науене, до 74 кг). Третье место заслужил Сергей Эшенвалдс (до 60 кг). Александр Степанов, который многие годы становился победителем в чемпионате среди юниоров, среди кадетов Латвии, на этот раз только пятый. Причина данному завоеванию объективная – Саша растет и был вынужден перейти на тяжелую весовую категорию, где еще проходит период адаптации.
В 2017 году Латвийская федерация борьбы внесла изменения, наградив 3 лучших команд парней и девушек, а так же 3 лучших тренеров. Команда Даугавпилсского края получила 3 место и у парней, и у девушек, тренер Андрей Андриянов стал третьим лучшим тренером. Удивительно, что первые два места в мужском виде спорта завоевали тренера женщины – даугавпилчанка Ирина Петрова и рижанка Лаура Скуиня. С небольшим юмором можно сказать, что Андрей в Латвии лучший мужской тренер юниоров.
D-fakti.lv
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