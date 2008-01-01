Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
23 января
Именины:
Гриета, Страута / Григорий, Макар, Павел
Гороскоп на день
Овен
21 марта
- 20 апреля
Подходящий день для того, чтобы навестить слегка забытых друзей или родственников. Не забудьте перед выходом из дома плотно перекусить и как следует выспаться - дорога может оказаться хоть и приятной, но не близкой.
Источник: ignio.com
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Источник: Банк Латвии
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Культура | 23 января 2017 | 11:42
Началась подача заявлений на конкурс «Daugavpils Cālis 2017»
19 марта в 12:00 в Даугавпилсском центре латышской культуры состоится конкурс «Цыпленок Даугавпилса – 2017», принять участие, в котором могут маленькие исполнители в возрасте до 5 лет включительно.
Чтобы принять участие в конкурсе, нужно заполнить анкету и отправить её на электронную почту laima.belevica@vienibasnams.lv или лично подать в 32-й кабинет Центра латышской культуры. Анкеты принимаются до 1 марта.
На конкурсе маленькие солисты будут исполнять по две песни. Петь можно с музыкальным сопровождением и без него. Выступления будет оценивать жюри. По завершению конкурса все участники получат подарки и дипломы. Два лучших солиста смогут принять участие в конкурсе «Cāļu Cālis», который пройдёт 17 апреля в Центре культуры Даугавпилсского края (ул. Добелес 30).
Анкета и положения конкурса можно скачать по ссылке.
D-fakti.lv
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