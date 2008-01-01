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Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис

23 января

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Подходящий день для того, чтобы навестить слегка забытых друзей или родственников. Не забудьте перед выходом из дома плотно перекусить и как следует выспаться - дорога может оказаться хоть и приятной, но не близкой.

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Новости Культура | 23 января 2017 | 11:42

Началась подача заявлений на конкурс «Daugavpils Cālis 2017»

vienibasnams.lv

19 марта в 12:00 в Даугавпилсском центре латышской культуры состоится конкурс «Цыпленок Даугавпилса – 2017», принять участие, в котором могут маленькие исполнители в возрасте до 5 лет включительно.

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно заполнить анкету и отправить её на электронную почту laima.belevica@vienibasnams.lv или лично подать в 32-й кабинет Центра латышской культуры. Анкеты принимаются до 1 марта.

На конкурсе маленькие солисты будут исполнять по две песни. Петь можно с музыкальным сопровождением и без него. Выступления будет оценивать жюри. По завершению конкурса все участники получат подарки и дипломы. Два лучших солиста смогут принять участие в конкурсе «Cāļu Cālis», который пройдёт 17 апреля в Центре культуры Даугавпилсского края (ул. Добелес 30).

Анкета и положения конкурса можно скачать по ссылке.

D-fakti.lv

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