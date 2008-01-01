Уголовный процесс по факту смерти миллионера может быть прекращен

Новости Происшествия | 23 января 2017 | 10:49

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Поскольку смерть известного даугавпилсского предпринимателя и совладельца группы предприятий Ditton Эдуарда Завадского не связана с насилием, полиция может закрыть уголовный процесс, ранее начатый по факту смерти миллионера. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на управление Латгальского региона Госполиции.

Полиция изначально не видела в смерти Завадского состава преступления и не связывала это происшествие с каким-либо лицом. Полученные результаты экспертиз это только подтверждали.

Как сообщалось, Эдуард Завадский был найден мертвым 8 октября прошлого года около 7 часов утра в Даугавпилсе в салоне автомобиля бывшего президента футбольного клуба "Динабург" (Даугавпилс) Олега Гаврилова. Автомобиль стоял во дворе одного из домов на улице Саулес. Видимых телесных повреждений у умершего не было констатировано.

В связи с произошедшим был начат уголовный процесс по части 13 уголовного кодекса — "преступные действия против здоровья человека". Для определения истинной причины смерти предпринимателя были назначены экспертизы.

Эдуард Завадский был крупнейшим акционером AS "Ditton pievadķēžu rūpnīca", ему принадлежали 20% акций. Другие владельцы предприятия — Владислав Дриксне (19,92%), SIA "MAX Invest Holding" (13,635%), SIA "Maleks S" (13,63%) и SIA "Dvinsk MNG" (9,46%). Завадский несколько раз упоминался в списке латвийских миллионеров, ему принадлежали доли капитала в нескольких предприятиях, он владел семью объектами имущества в Даугавпилсе и Даугавпилсском крае.

Delfi