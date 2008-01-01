Интервью

Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис

23 января

Именины:
Гриета, Страута / Григорий, Макар, Павел

Гороскоп на день

Водолей
21 января
- 18 февраля

Сегодня, возможно, вам придется чем-то пожертвовать. Сознательно упуская какой-то шанс, утешайте себя тем, что он отнюдь не последний.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

понедельник
Ночь
-1 .. 1 C
Утро
.. -2 C
День
-1 .. 1 C
Вечер
-1 .. 1 C
Ветер
4 .. 6 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Как Вы создаёте в своём доме праздничное настроение?

Архив

Популярные статьи

1.

43% жителей против поспешного введения евро

43% жителей Латвии не хотят, чтобы евро в стране было введено по возможности быстро, свидетельствуют ...

2. Кто поможет бездомному Антону? {2}

3. Наталия Петрова: «Новые трамваи должны быть дешевле» {40}

4. Автобусы и трамваи {142}

5. Анджей Гутовский: «Даугавпилс можно сравнить с Великим Новгородом» {4}

6. Как Лаймдота Украине счастья желала {16}

7. Министерство ответило на вопросы родителей школьников {2}

8. Мара Низинская: "Нет мира под липами Латвии…" {42}

9. Александр Васильев: «Даугавпилс получил модную прививку. Это больно» {9}

10. Алексей Брянцев: «Сидели не все, а любовь нужна каждому» {3}

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {143}

Новости Происшествия | 23 января 2017 | 10:49

Уголовный процесс по факту смерти миллионера может быть прекращен

nekropole.info

Поскольку смерть известного даугавпилсского предпринимателя и совладельца группы предприятий Ditton Эдуарда Завадского не связана с насилием, полиция может закрыть уголовный процесс, ранее начатый по факту смерти миллионера. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на управление Латгальского региона Госполиции.

Полиция изначально не видела в смерти Завадского состава преступления и не связывала это происшествие с каким-либо лицом. Полученные результаты экспертиз это только подтверждали.

Как сообщалось, Эдуард Завадский был найден мертвым 8 октября прошлого года около 7 часов утра в Даугавпилсе в салоне автомобиля бывшего президента футбольного клуба "Динабург" (Даугавпилс) Олега Гаврилова. Автомобиль стоял во дворе одного из домов на улице Саулес. Видимых телесных повреждений у умершего не было констатировано.

В связи с произошедшим был начат уголовный процесс по части 13 уголовного кодекса — "преступные действия против здоровья человека". Для определения истинной причины смерти предпринимателя были назначены экспертизы.

Эдуард Завадский был крупнейшим акционером AS "Ditton pievadķēžu rūpnīca", ему принадлежали 20% акций. Другие владельцы предприятияВладислав Дриксне (19,92%), SIA "MAX Invest Holding" (13,635%), SIA "Maleks S" (13,63%) и SIA "Dvinsk MNG" (9,46%). Завадский несколько раз упоминался в списке латвийских миллионеров, ему принадлежали доли капитала в нескольких предприятиях, он владел семью объектами имущества в Даугавпилсе и Даугавпилсском крае.

Delfi

Добавить комментарий

 