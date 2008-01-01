Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
23 января
Именины:
Гриета, Страута / Григорий, Макар, Павел
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Подходящий день для того, чтобы навестить слегка забытых друзей или родственников. Не забудьте перед выходом из дома плотно перекусить и как следует выспаться - дорога может оказаться хоть и приятной, но не близкой.
Источник: ignio.com
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Источник: Банк Латвии
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 23 января 2017 | 09:36
Гололед затрудняет условия для движения в Латгале
Сегодня утром гололед затрудняет условия для движения на главных и региональных автодорогах Латгале, сообщает предприятие «Латвияс валстс цели», передает ЛЕТА.
Передвижение осложнено по Даугавпилсскому шоссе от Лиелварде до Краславы, по Даугавпилсской окружной дороге, по Резекненскому шоссе от Екабпилса до Терехово, по шоссе Гребнево-Медуми и по Резекненской окружной дороге.
На региональных автодорогах затруднены условия для езды в окрестностях Айзкраукле, Бауски, Даугавпилса, Прейли, Екабпилса, Мадоны, Лудзы и Резекне.
Скользкие участки обрабатываются антигололедными материалами. Сегодня утром на дорожно-эксплуатационных работах занято 49 единиц зимней техники.
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