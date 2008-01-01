Гололед затрудняет условия для движения в Латгале

Новости Латвия | 23 января 2017 | 09:36

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Сегодня утром гололед затрудняет условия для движения на главных и региональных автодорогах Латгале, сообщает предприятие «Латвияс валстс цели», передает ЛЕТА.

Передвижение осложнено по Даугавпилсскому шоссе от Лиелварде до Краславы, по Даугавпилсской окружной дороге, по Резекненскому шоссе от Екабпилса до Терехово, по шоссе Гребнево-Медуми и по Резекненской окружной дороге.

На региональных автодорогах затруднены условия для езды в окрестностях Айзкраукле, Бауски, Даугавпилса, Прейли, Екабпилса, Мадоны, Лудзы и Резекне.

Скользкие участки обрабатываются антигололедными материалами. Сегодня утром на дорожно-эксплуатационных работах занято 49 единиц зимней техники.

Tvnet