Интервью

Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис

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Сегодня вы можете почувствовать что-то похожее на сожаление о содеянном ранее. Трижды подумайте, действительно ли об этом стоит жалеть, а уж тем более предпринимать какие-то шаги для "исправления" ситуации.

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Новости Латвия | 23 января 2017 | 08:54

Понедельник, 23 января: будет мокро и еще раз мокро

LETA/Edijs Pālēns

В понедельник в Латвии сохранится пасмурная погода, а на большей части страны ожидаются небольшие осадки – главным образом, моросящий дождь, прогнозируют синоптики.

Западный, юго-западный ветер будет умеренным, но его порывы могут достигать 9-14 м/с.

Температура воздуха останется неизменной и днем, и ночьюот нуля до +4 градусов.

LSM

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