Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
23 января
Именины:
Гриета, Страута / Григорий, Макар, Павел
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Сегодня вы можете почувствовать что-то похожее на сожаление о содеянном ранее. Трижды подумайте, действительно ли об этом стоит жалеть, а уж тем более предпринимать какие-то шаги для "исправления" ситуации.
Источник: ignio.com
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Источник: Банк Латвии
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Новости Латвия | 23 января 2017 | 08:54
Понедельник, 23 января: будет мокро и еще раз мокро
В понедельник в Латвии сохранится пасмурная погода, а на большей части страны ожидаются небольшие осадки – главным образом, моросящий дождь, прогнозируют синоптики.
Западный, юго-западный ветер будет умеренным, но его порывы могут достигать 9-14 м/с.
Температура воздуха останется неизменной и днем, и ночью – от нуля до +4 градусов.
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