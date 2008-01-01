Понедельник, 23 января: будет мокро и еще раз мокро

Дева

24 августа

- 23 сентября

Сегодня вы можете почувствовать что-то похожее на сожаление о содеянном ранее. Трижды подумайте, действительно ли об этом стоит жалеть, а уж тем более предпринимать какие-то шаги для "исправления" ситуации.