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Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис

21 января

Международный день объятий

Именины:
Агне, Агнесе, Агния / Антон, Василиса

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Сегодня вы можете оказаться немного более эгоцентричным, чем следовало бы. И вам не замедлят на это обстоятельство указать. Нынешний день чреват ссорами.

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Новости Латвия | 20 января 2017 | 20:34

На выходных сохраниться теплая погода

F64

В ближайшие дни погодные условия в Латвии не претерпят больших изменений, прогнозирует Global Forecast System.

Небо в основном будет пасмурным, временами с прояснениями. В субботу выглянет солнце, в воскресенье и в понедельник местами возможен небольшой дождь.

Температура воздуха в основном будет близка к нулевой отметке, не превышая +5 градусов и не опускаясь ниже -5 градусов. На дорогах образуется гололед.

DELFI

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