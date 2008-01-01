На выходных сохраниться теплая погода

Новости Латвия | 20 января 2017 | 20:34

F64 F64

В ближайшие дни погодные условия в Латвии не претерпят больших изменений, прогнозирует Global Forecast System.

Небо в основном будет пасмурным, временами с прояснениями. В субботу выглянет солнце, в воскресенье и в понедельник местами возможен небольшой дождь.

Температура воздуха в основном будет близка к нулевой отметке, не превышая +5 градусов и не опускаясь ниже -5 градусов. На дорогах образуется гололед.

DELFI