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Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис

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Новости Общество | 20 января 2017 | 18:20

Временно закроется абонемент и читальный зал ЛЦБ

D-fakti.lv

В связи с передвижением фонда, с 23 по 28 января абонемент и читальный зал Латгальской Центральной библиотеки будут закрыты.

Тем временем, зал периодики и Информационный центр США будут работать с 11.00 до 17.00. Читатели, которые захотят вернуть книги, ранее выбранные на абонементе, смогут это сделать в зале периодики.

Библиотека приносит извинения за временные неудобства и благодарит своих читателей за понимание.

Дополнительная информация:
Специалист по связям с общественностью ЛЦБ
Инга Геджуне
Тел.: 65476345
э-адрес: inga.gedzune@lcb.lv

kultura.daugavpils.lv

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