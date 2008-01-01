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Новости Латвия | 20 января 2017 | 17:48

В Малиновке прошел вечер Старого года

daugavpilsnovads.lv

19 января, после обеда в клубе Малиновской волости прошел вечер старого года. Участники мероприятия вспомнили древние традиции празднования Нового года, отгадывали загадки и ворожили при свечах. В продолжении послушали гороскоп на этот год и принимали участие в импровизациях сказок.

Жительница Малиновской волости Г. Авдеева организовала небольшую выставку рукоделий, остальные участники мероприятия свое творчество преподнесли при накрытом столе. На угощение можно было попробовать и пироги и разные соления. Ж. Калнача спекла очень вкусный торт, Т. Трутько испекла пироги, Н. Ильина, З. Ковалева, В. Русина всех порадовали различными пирогами и делились вкусными рецептамиВечер продолжался с песнями и танцами.

Спасибо всем жителям Малиновской волости, которые приняли участие в организации мероприятия. Спасибо управлению Малиновской волости за оказанное финансирование мероприятия.

D-fakti.lv

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