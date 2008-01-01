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Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис

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Сегодня вы, если пожелаете, легко сможете превратить свою привлекательность и обаяние в грозное оружие. Рекомендуется вовремя остановиться, пока улов не стал уж слишком велик. Не солить же их, в самом деле.

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Новости Латвия | 20 января 2017 | 17:15

В Краславе прошло Крещение Господня

kraslavasvestis.lv

19 января православные и страрообрядцы Краславы праздновали Крещение Господня. В этот день, как и во всех православных храмах Латвии, в Краславе прошла праздничная Божественная литургия. Затем верующие отправились на озеро Перстень, где отец Ростислав Терехов, отслужив молебен, трижды погрузил крест в воду озера и освятил ее.

Верующие черпали из проруби воду, набирали ее в различные емкости, чтобы отнести домой, а также умывались ледяной водой прямо на месте.

Каждый год самые закаленные и решительные жители нашего города окунаются в прорубь. Считается, что такое погружение несет пользу, как телу, так и духу. В этом году добрая традиция на озере Перстень была продолжена.

kraslavasvestis.lv

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