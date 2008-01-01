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Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
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Сегодня вы, если пожелаете, легко сможете превратить свою привлекательность и обаяние в грозное оружие. Рекомендуется вовремя остановиться, пока улов не стал уж слишком велик. Не солить же их, в самом деле.
Источник: ignio.com
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Новости Общество | 20 января 2017 | 15:12
С рабочим визитом Даугавпилс посетила делегация Министерства культуры
Свой рабочий визит в Латгалию делегация Министерства культуры во главе с министром Даце Мелбарде начала в Даугавпилсе. В Даугавпилсской думе представители правительственной структуры встретились с мэром города Янисом Лачплесисом. Обсуждались вопросы текущего сотрудничества самоуправления и министерства, развития инфраструктуры культурных учреждений, организация мероприятий, посвященных столетию Латвии.
Парламентский секретарь Министерства Эйнарс Цилинскис в рамках визита посетил ряд учебных заведений. Школа «Саулес», являясь учреждением самоуправления, методически подчинена Министерству культуры. Здесь гостей познакомили с учебно-методической базой и объемом работ, проделанным для получения статуса регионального центра компетенции.
Статус позволит школе получить Европейское финансирование на улучшение своей инфраструктуры. В результате целый городской квартал, который до недавнего времени имел весьма неприглядный вид, обретет новый образ и станет архитектурной доминантой при въезде в город с моста Виенибас. Все необходимые документы для этого уже находятся на рассмотрении в Министерстве культуры.
Главная забота директора Даугавпилсской музыкальной средней школы Айвара Брока – здание учебного заведение, а точнее, его техническое состояние. Строение включено в проект по повышению энергоэффективности и в скором времени здесь начнется реконструкция. К сожалению, проект не предусматривает косметический ремонт помещений и реновацию концертного зала, который служит не только для учебных целей. Здесь проходят и общегородские мероприятия.
Идею реновации концертного зала и обсуждали на встрече Айвар Брокс, парламентский секретарь Эйнар Цилинскис и мэр города Янис Лачплесис. А в это время министр Даце Мелбарде встречалась с работниками культуры Даугавпилса. Обсуждали мероприятия, посвященные столетию Латвии. Свою лепту в большой общегосударственный праздник внесут и даугавпилчане. На 6 мая запланирован Народный форум, который пройдет в Доме Единства, есть задумка по посадке дубовой аллеи. В этом мероприятии примут участие общественные организации, будут и музыкальные представления.
Министр культуры высоко оценила потенциал Даугавпилса отметив, что у городского руководства есть ясное представление о развитии культурной жизни, успешно ведется сотрудничество с общественными организациями, осуществляется их не только моральная, но и финансовая поддержка.
Визит делегации Министерства культуры в Латгальский регион продолжился посещением Краславы и Резекне.
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