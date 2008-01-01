В Даугавпилсе реализуются мероприятия «Оплаченные временные общественные работы»

Овен

21 марта

- 20 апреля

Сегодня вы можете оказаться в центре весьма пристального внимания окружающих. Выходя из дома, проверьте, в порядке ли ваш туалет, чтобы объектом внимания оказались вы сами, а не оторвавшийся карман или разноцветные носки.