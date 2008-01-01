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Новости Общество | 20 января 2017 | 14:33

В Даугавпилсе реализуются мероприятия «Оплаченные временные общественные работы»

Пресс-фото

16 января Даугавпилсская дума заключила договор с Государственным агентством занятости, которым предусмотрено с 23 января приступить к реализации мероприятий «Оплаченные временные общественные работы».

За месяц будет создано 174 рабочих места. Один безработный сможет трудиться 4 месяца в году. Проектом предусмотрено, что за выполненную работу безработный каждый месяц будет получать вознаграждение в размере 150 евро.

Общая стоимость проекта составляет 296 882 евро.

Самоуправление обеспечивает рабочие места, а Государственное агентство занятости назначает и оплачивает занятость безработных.

Daugavpils.lv

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