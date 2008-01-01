Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
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Побудьте сегодня нежным и любящим - и близкие порадуются, и самому приятно. Остерегайтесь бесед на спорные темы - они могут перерасти в настоящие баталии, возможно даже не без рукоприкладства.
Источник: ignio.com
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Новости Происшествия | 20 января 2017 | 14:25
Госполиция предотвратила мошенничества со средствами еврофондов
В 2016 году Госполиция предотвратила ряд мошенничеств со средствами фондов Евросоюза. По фактам несоответствующего использования еврофондов в прошлом году было начато 18 уголовных процессов. Как отмечают в пресс-центре Госполиции, в минувшем году предотвращены попытки мошенничеств на сумму около 20 млн. евро, годом ранее — на 14 млн. евро.
Борьба с нецелесообразным использованием фондов ЕС включена в число приоритетов Госполиции и в 2017 году. Расследованием подобного вида преступлений занимается, в основном, Управление по борьбе с экономическими преступлениями. В 2016 году УБЭП передало для начала уголовного преследования семь уголовных дел.
На основании анализа, проведенного специалистами Госполиции, было сделано заключение, что обычно к мошенничеству со средствами еврофондов причастны организованные группы, в которые входят действующие и бывшие предприниматели. В своих преступных схемах эти бизнесмены часто используют коммерсантов из других стран Евросоюза или же офшорные компании. Все преступления обычно тщательно планируются.
В расследовании подобных преступлений сотрудники УБЭП активно сотрудничают с коллегами из правоохранительных органов европейских стран, а также с работниками Министерства финансов, Министерства земледелия и Госканцелярии.
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