Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
21 января
Международный день объятий
Именины:
Агне, Агнесе, Агния / Антон, Василиса
Гороскоп на день
Телец
21 апреля
- 20 мая
Сегодняшний день вы проведете в состоянии нерешительности по любому поводу. Чтобы особенно не мучаться выбором, послушайтесь совета ближнего.
Источник: ignio.com
- Ночь
- 1 .. 3 C
- Утро
- 1 .. 3 C
- День
- .. 2 C
- Вечер
- -1 .. 1 C
- Ветер
- 4 .. 6 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.0668 ()
|GBP
|0.8656 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|63.5802 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Как Вы создаёте в своём доме праздничное настроение?
Популярные статьи
43% жителей против поспешного введения евро
43% жителей Латвии не хотят, чтобы евро в стране было введено по возможности быстро, свидетельствуют ...
2. Наталия Петрова: «Новые трамваи должны быть дешевле» {40}
3. Кто поможет бездомному Антону? {2}
4. Автобусы и трамваи {142}
5. Министерство ответило на вопросы родителей школьников {2}
6. Как Лаймдота Украине счастья желала {16}
7. Анджей Гутовский: «Даугавпилс можно сравнить с Великим Новгородом» {4}
8. Мара Низинская: "Нет мира под липами Латвии…" {42}
9. Президент страны посетит Даугавпилс
10. Александр Васильев: «Даугавпилс получил модную прививку. Это больно» {9}
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Спорт | 20 января 2017 | 13:14
"Королева спорта" держится на плаву
В шести дисциплинах 17-18 января был разыгран чемпионат Даугавпилса по легкой атлетике. «Королева спорта» при имеющейся материально-технической базе еще дышит и держится на энтузиазме тренеров и желании ребят, который приходят каждый на тренировки в манеж.
На церемонии награждения «Лауреат спорта - 2017» руководство Даугавпилса публично поделилось планами развития спортивной инфраструктуры. В их числе было упомянуто строительство легкоатлетического манежа, если будет реализовано сказанное, то возможно у легкой атлетике откроется второе дыхание.
Пока же в рамках городского первенства легкоатлеты выходят на пик формы к предстоящим национальным первенствам в закрытых помещениях. Тир медали завоевала Вероника Балткаула. У девушки два «золота» - длина и тройной прыжок и «серебро» в спринте на 50 м, до золотого хетт-трика не хватило 0,1 секунды.
Анжелика Парфенова отметилась победным дублем в беговых дисциплинах – 600 м и 1000 м. Единственный гость, отметившийся победами – Артур Шаркович из Краславы, который уверенно выиграл обе прыжковые дисциплины – длина и тройной.
В секторе для прыжков в высоту борьба развернулась между тремя атлетами. До отметки 1,80 м добрались четверо атлетов. Для одного из них она стала непреодолимой преградой. Филипп Клим - Афонский взял 1,80 с первой попытки, Андрис Прекелс (Свенте) со второй, а Эмиль Васильев (Даугавпилсский край) с третьей, что в итоге и определило будущий пьедестал почета. 1,85 м поддался Филиппу только с третьего разбега, остальные прыгуны этот рубеж так и не смогли одолеть.
Легкая атлетика признана самым популярным видом спорта в Латвии в 2016 году.
Победитель в дисциплине на 50 метров среди мужчин Высоцкий (Даугавпилс) - 5,9, среди женщин Гаврилова (Даугавпилс) - 6,5
В дистанции на 600 метров - Степанов (Даугавпилс) - 1:34,4 и Парфенова (Даугавпилс) - 1:51,4
В дисциплине на 1000 метров среди женщин Парфенова (Даугавпилс) - 3:31,3
На 2000 метров среди мужчин Куликов (Даугавпилс) - 6:22,4
Прыжки в длину среди мужчин Шаркович (Краслава) - 6,54 м, среди женщин Балткаула (Даугавпилс) - 5,36 м
В тройном прыжке - Шаркович (Краслава) - 13,78 м и Балткаула (Даугавпилс) - 11,24 м
В прыжке в высоту побудителем среди мужчин стал Клим - Афонский (Даугавпилс) - 1,85 м
Добавить комментарий