Интервью

Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис

21 января

Международный день объятий

Именины:
Агне, Агнесе, Агния / Антон, Василиса

Гороскоп на день

Телец
21 апреля
- 20 мая

Сегодняшний день вы проведете в состоянии нерешительности по любому поводу. Чтобы особенно не мучаться выбором, послушайтесь совета ближнего.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

пятница
Ночь
1 .. 3 C
Утро
1 .. 3 C
День
.. 2 C
Вечер
-1 .. 1 C
Ветер
4 .. 6 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Как Вы создаёте в своём доме праздничное настроение?

Архив

Популярные статьи

1.

43% жителей против поспешного введения евро

43% жителей Латвии не хотят, чтобы евро в стране было введено по возможности быстро, свидетельствуют ...

2. Наталия Петрова: «Новые трамваи должны быть дешевле» {40}

3. Кто поможет бездомному Антону? {2}

4. Автобусы и трамваи {142}

5. Министерство ответило на вопросы родителей школьников {2}

6. Как Лаймдота Украине счастья желала {16}

7. Анджей Гутовский: «Даугавпилс можно сравнить с Великим Новгородом» {4}

8. Мара Низинская: "Нет мира под липами Латвии…" {42}

9. Президент страны посетит Даугавпилс

10. Александр Васильев: «Даугавпилс получил модную прививку. Это больно» {9}

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {142}

Новости Спорт | 20 января 2017 | 13:14

"Королева спорта" держится на плаву

Пресс-фото

В шести дисциплинах 17-18 января был разыгран чемпионат Даугавпилса по легкой атлетике. «Королева спорта» при имеющейся материально-технической базе еще дышит и держится на энтузиазме тренеров и желании ребят, который приходят каждый на тренировки в манеж.

На церемонии награждения «Лауреат спорта - 2017» руководство Даугавпилса публично поделилось планами развития спортивной инфраструктуры. В их числе было упомянуто строительство легкоатлетического манежа, если будет реализовано сказанное, то возможно у легкой атлетике откроется второе дыхание.

Пока же в рамках городского первенства легкоатлеты выходят на пик формы к предстоящим национальным первенствам в закрытых помещениях. Тир медали завоевала Вероника Балткаула. У девушки два «золота» - длина и тройной прыжок и «серебро» в спринте на 50 м, до золотого хетт-трика не хватило 0,1 секунды.

Анжелика Парфенова отметилась победным дублем в беговых дисциплинах – 600 м и 1000 м. Единственный гость, отметившийся победамиАртур Шаркович из Краславы, который уверенно выиграл обе прыжковые дисциплиныдлина и тройной.

В секторе для прыжков в высоту борьба развернулась между тремя атлетами. До отметки 1,80 м добрались четверо атлетов. Для одного из них она стала непреодолимой преградой. Филипп Клим - Афонский взял 1,80 с первой попытки, Андрис Прекелс (Свенте) со второй, а Эмиль Васильев (Даугавпилсский край) с третьей, что в итоге и определило будущий пьедестал почета. 1,85 м поддался Филиппу только с третьего разбега, остальные прыгуны этот рубеж так и не смогли одолеть.

Легкая атлетика признана самым популярным видом спорта в Латвии в 2016 году.

Победитель в дисциплине на 50 метров среди мужчин Высоцкий (Даугавпилс) - 5,9, среди женщин Гаврилова (Даугавпилс) - 6,5

В дистанции на 600 метров - Степанов (Даугавпилс) - 1:34,4 и Парфенова (Даугавпилс) - 1:51,4

В дисциплине на 1000 метров среди женщин Парфенова (Даугавпилс) - 3:31,3

На 2000 метров среди мужчин Куликов (Даугавпилс) - 6:22,4

Прыжки в длину среди мужчин Шаркович (Краслава) - 6,54 м, среди женщин Балткаула (Даугавпилс) - 5,36 м

В тройном прыжке - Шаркович (Краслава) - 13,78 м и Балткаула (Даугавпилс) - 11,24 м

В прыжке в высоту побудителем среди мужчин стал Клим - Афонский (Даугавпилс) - 1,85 м 

7sport.lv

Добавить комментарий

 