"Королева спорта" держится на плаву

Новости Спорт | 20 января 2017 | 13:14

Пресс-фото Пресс-фото

В шести дисциплинах 17-18 января был разыгран чемпионат Даугавпилса по легкой атлетике. «Королева спорта» при имеющейся материально-технической базе еще дышит и держится на энтузиазме тренеров и желании ребят, который приходят каждый на тренировки в манеж.

На церемонии награждения «Лауреат спорта - 2017» руководство Даугавпилса публично поделилось планами развития спортивной инфраструктуры. В их числе было упомянуто строительство легкоатлетического манежа, если будет реализовано сказанное, то возможно у легкой атлетике откроется второе дыхание.

Пока же в рамках городского первенства легкоатлеты выходят на пик формы к предстоящим национальным первенствам в закрытых помещениях. Тир медали завоевала Вероника Балткаула. У девушки два «золота» - длина и тройной прыжок и «серебро» в спринте на 50 м, до золотого хетт-трика не хватило 0,1 секунды.

Анжелика Парфенова отметилась победным дублем в беговых дисциплинах – 600 м и 1000 м. Единственный гость, отметившийся победами – Артур Шаркович из Краславы, который уверенно выиграл обе прыжковые дисциплины – длина и тройной.

В секторе для прыжков в высоту борьба развернулась между тремя атлетами. До отметки 1,80 м добрались четверо атлетов. Для одного из них она стала непреодолимой преградой. Филипп Клим - Афонский взял 1,80 с первой попытки, Андрис Прекелс (Свенте) со второй, а Эмиль Васильев (Даугавпилсский край) с третьей, что в итоге и определило будущий пьедестал почета. 1,85 м поддался Филиппу только с третьего разбега, остальные прыгуны этот рубеж так и не смогли одолеть.

Легкая атлетика признана самым популярным видом спорта в Латвии в 2016 году.

Победитель в дисциплине на 50 метров среди мужчин Высоцкий (Даугавпилс) - 5,9, среди женщин Гаврилова (Даугавпилс) - 6,5

В дистанции на 600 метров - Степанов (Даугавпилс) - 1:34,4 и Парфенова (Даугавпилс) - 1:51,4

В дисциплине на 1000 метров среди женщин Парфенова (Даугавпилс) - 3:31,3

На 2000 метров среди мужчин Куликов (Даугавпилс) - 6:22,4

Прыжки в длину среди мужчин Шаркович (Краслава) - 6,54 м, среди женщин Балткаула (Даугавпилс) - 5,36 м

В тройном прыжке - Шаркович (Краслава) - 13,78 м и Балткаула (Даугавпилс) - 11,24 м

В прыжке в высоту побудителем среди мужчин стал Клим - Афонский (Даугавпилс) - 1,85 м

7sport.lv