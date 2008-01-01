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Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис

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Возможно вы желаете слишком многого и, что характерно, сразу. Сегодня стоит пересмотреть свои амбиции и, возможно, в чем-то их умерить. Ненадолго, разумеется.

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Новости Происшествия | 20 января 2017 | 13:08

В мир иной ушёл Олег Папсуевич

du.lv

17 января 2017 года в мир иной ушёл хабилитированный доктор химии, ведущий исследователь Латгальского института Исследования Олег Папсуевич.

Родился 27.02.1935 в волости Асунес.
20 в январе в Даугавпилсском православном кафедральном соборе святых благоверных князей Бориса и Глеба пройдёт богослужение в память об усопшем.

D-fakti.lv

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