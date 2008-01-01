В Лоциках состоится открытие персональной выставки Валдиса Гребежа

Новости Культура | 20 января 2017 | 11:54

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Центр культуры в Науене приглашает 20 января в 17:30 на открытие выставки «Черное. Белое». Мероприятие пройдет по адресу ул. Музея 6, Лоцики.

Персональную выставку Валдиса Гребежа можно посмотреть до 6 февраля. В ходе вечера в день открытия будет возможность встретиться с художником, а так же осмотреть демонстрацию образцов создания керамических картин.

В. Гребеж является мастером в керамике, в основном занимается созданием твердой керамической панели, но работает не только с глиной, но и с деревом, стеклом, газобетоном, ивняком, камнями и другими материалами. Регулярно принимает участие в региональных, национальных и международных выставках. Его работы украшают частные коллекции в Германии, Польше, Норвегии, Англии, Швеции, Швейцарии, России, Белоруссии, Дании, Италии, Австрии, Франции, США, Канады, Кореи, Израиля.

Телефон для дополнительной информации 65474268

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