Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
21 января
Международный день объятий
Именины:
Агне, Агнесе, Агния / Антон, Василиса
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Всякий эксперимент по-своему рискован, но - не попробуешь не узнаешь. Примите меры пожарной безопасности, и - можете приступать, у вас получится.
Источник: ignio.com
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Новости Культура | 20 января 2017 | 11:54
В Лоциках состоится открытие персональной выставки Валдиса Гребежа
Центр культуры в Науене приглашает 20 января в 17:30 на открытие выставки «Черное. Белое». Мероприятие пройдет по адресу ул. Музея 6, Лоцики.
Персональную выставку Валдиса Гребежа можно посмотреть до 6 февраля. В ходе вечера в день открытия будет возможность встретиться с художником, а так же осмотреть демонстрацию образцов создания керамических картин.
В. Гребеж является мастером в керамике, в основном занимается созданием твердой керамической панели, но работает не только с глиной, но и с деревом, стеклом, газобетоном, ивняком, камнями и другими материалами. Регулярно принимает участие в региональных, национальных и международных выставках. Его работы украшают частные коллекции в Германии, Польше, Норвегии, Англии, Швеции, Швейцарии, России, Белоруссии, Дании, Италии, Австрии, Франции, США, Канады, Кореи, Израиля.
Телефон для дополнительной информации 65474268
D-fakti.lv
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