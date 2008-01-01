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Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
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Всякий эксперимент по-своему рискован, но - не попробуешь не узнаешь. Примите меры пожарной безопасности, и - можете приступать, у вас получится.
Источник: ignio.com
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Новости Культура | 20 января 2017 | 10:54
В Олимпийский центр на карнавал прибудут 1 300 собак
Латгальский региональный центр любителей животных 21 и 22 января в Даугавпилсском Олимпийском центре проводит масштабное мероприятие «ZOOEKSPO LATGALE - 2017». Два дня в мире животных пройдут незабываемо с собаками 145 пород.
Вниманию зрителей будут представлены собаки самых разнообразных пород из разных стран, также будут демонстрироваться кошки, кролики, домашние хорьки, декоративные голуби и другие животные.
А также в течение двух дней можно будет увидеть символ года - настоящего петуха Петьку со своей весёлой компанией (козел Фредис, утка Тим с родителями и братом, гуси, кролики и другие зверюшки).
Во время проведения выставки будут проходить демонстрации различных видов дрессировки собак, театрализованный карнавал собак, шоу-парад кошек и другие красочные представления. Будет доступен сеанс для детей с собаками-терапевтами.
В выставке примут участие производители и продавцы корма и аксессуаров для животных. Любой желающий сможет получить советы и рекомендации профессионалов о том, какой корм лучше всего подходит домашнему любимцу, как заботиться о нем и его здоровье.
Выставка традиционно завершится финальными соревнованиями с участием лучших представителей всех пород – БЕСТ ИН ШОУ.
Стоимость билета для взрослых 3 евро, для детей 1 евро.
D-fakti.lv
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