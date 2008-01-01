В Олимпийский центр на карнавал прибудут 1 300 собак

Новости Культура | 20 января 2017 | 10:54

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Латгальский региональный центр любителей животных 21 и 22 января в Даугавпилсском Олимпийском центре проводит масштабное мероприятие «ZOOEKSPO LATGALE - 2017». Два дня в мире животных пройдут незабываемо с собаками 145 пород.

Вниманию зрителей будут представлены собаки самых разнообразных пород из разных стран, также будут демонстрироваться кошки, кролики, домашние хорьки, декоративные голуби и другие животные.

А также в течение двух дней можно будет увидеть символ года - настоящего петуха Петьку со своей весёлой компанией (козел Фредис, утка Тим с родителями и братом, гуси, кролики и другие зверюшки).

Во время проведения выставки будут проходить демонстрации различных видов дрессировки собак, театрализованный карнавал собак, шоу-парад кошек и другие красочные представления. Будет доступен сеанс для детей с собаками-терапевтами.

В выставке примут участие производители и продавцы корма и аксессуаров для животных. Любой желающий сможет получить советы и рекомендации профессионалов о том, какой корм лучше всего подходит домашнему любимцу, как заботиться о нем и его здоровье.

Выставка традиционно завершится финальными соревнованиями с участием лучших представителей всех пород – БЕСТ ИН ШОУ.

Стоимость билета для взрослых 3 евро, для детей 1 евро.

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