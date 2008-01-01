Состоится открытие выставки национальных костюмов Латвии

Новости Культура | 20 января 2017 | 10:31

Пресс-фото ЦЛК Пресс-фото ЦЛК

Празднуя 80-летний юбилей Дома Единства, Центр латышской культуры в сотрудничестве с «Центром национальных костюмов Senā klēts» (Рига) приглашают жителей и гостей города с 26 января по 23 февраля на выставку «Latvijas novadu tautas tērpi».

Курземе, Земгале, Видземе, Аугшземе (Селия), Латгале – у каждого края свои традиции по ношению национальных костюмов, методы изготовления, вырезка одежды, композиция символов и комбинация красок. На выставке будут представлены 20 национальных нарядов из всех краев Латвии, а так же старинный латгальский наряд 11-13 века.

Открытие выставки состоится 26 января в 18:00 в маленьком зале Центра латышской культуры.

Ознакомиться с выставкой можно с 9:00 до 17:00 по адресу Ригас 22 (вход с ул. Гимназияс). Осмотр группами осуществляется по предварительной записи по тел. +371 29128943

D-fakti.lv