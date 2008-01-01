Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
21 января
Международный день объятий
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Агне, Агнесе, Агния / Антон, Василиса
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Сегодня вы, если пожелаете, легко сможете превратить свою привлекательность и обаяние в грозное оружие. Рекомендуется вовремя остановиться, пока улов не стал уж слишком велик. Не солить же их, в самом деле.
Источник: ignio.com
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Новости Культура | 20 января 2017 | 10:31
Состоится открытие выставки национальных костюмов Латвии
Празднуя 80-летний юбилей Дома Единства, Центр латышской культуры в сотрудничестве с «Центром национальных костюмов Senā klēts» (Рига) приглашают жителей и гостей города с 26 января по 23 февраля на выставку «Latvijas novadu tautas tērpi».
Курземе, Земгале, Видземе, Аугшземе (Селия), Латгале – у каждого края свои традиции по ношению национальных костюмов, методы изготовления, вырезка одежды, композиция символов и комбинация красок. На выставке будут представлены 20 национальных нарядов из всех краев Латвии, а так же старинный латгальский наряд 11-13 века.
Открытие выставки состоится 26 января в 18:00 в маленьком зале Центра латышской культуры.
Ознакомиться с выставкой можно с 9:00 до 17:00 по адресу Ригас 22 (вход с ул. Гимназияс). Осмотр группами осуществляется по предварительной записи по тел. +371 29128943
D-fakti.lv
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