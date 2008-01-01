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Источник: ignio.com
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Новости Экономика | 20 января 2017 | 09:55
В Даугавпилсе открыт бизнес-инкубатор
Латвийское агентство инвестиций и развития (ЛАИР) открыло 19 января в Даугавпилсе бизнес-инкубатор, где местные предприятия смогут получить необходимую поддержку и услуги для развития бизнеса, пишет ЛЕТА.
Даугавпилсский бизнес-инкубатор находится на ул. Виестура, 2. Время работы с 8:30 до 17:00 по рабочим дням. Телефон 62401094
Директор ЛАИР Андрис Озолс на открытии бизнес-инкубатора отметил, что будущее Латвии - это инновационная, экспортоспособная предпринимательская деятельность, которая обеспечивает рабочие места, рост благосостояния населения и чувство уверенности в будущем. Поэтому важно помогать не только начинать новый бизнес, но и развивать уже существующий. "Бизнес-инкубатор предлагает широчайшие возможности развивать свои идеи и получать ценные практические рекомендации", - подчеркнул директор агентства.
Председатель Даугавпилсской думы Янис Лачплесис отметил, что в Даугавпилсе уже есть примеры, когда творческие, активные студенты сумели создать эффективно работающие предприятия. "Бизнес-инкубатор - это поддержка в организационных вопросах, консультации, обмен опытом", - сказал мэр.
Деятельность Даугавпилсского бизнес-инкубатора будет охватывать Даугавпилсский, Ливанский, Илукстский, Варкавский, Риебиньский, Прейльский, Аглонский, Дагдский и Краславский края.
В сентябре прошлого года ЛАИР приняло решение о создании 15 бизнес-инкубаторов в региональных филиалах агентства по всей Латвии: в Риге, Юрмале, Лиепае, Вентспилсе, Елгаве, Екабпилсе, Валмиере, Резекне и Даугавпилсе, а также в региональных центрах - Кулдиге, Талси, Бауске, Сигулде, Огре и Мадоне.
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