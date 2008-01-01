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Новости Культура | 20 января 2017 | 09:04
Романтический реализм в пейзажах и натюрмортах Петра Лавренова
24 января 2017 года в даугавпилсском Центре белорусской культуры (ЦБК) состотся открытие выставки картин Петра Лавренова. Художник работает в уникальной технике живописи - гуашью пишет пейзажи и натюрморты в стиле романтического реализма. Первая и персональная выставка представит картины П.Лавренова широкому зрителю.
Пётр Кириллович Лавренов родился в 1949 году в Даугавпилсе, в староверской семье. По линии отца происходит от латгальских староверов, которые более трёхсот лет проживали на территории нынешней Малиновской волости, в деревне Рубенишки. По линии матери – из Псковских купцов, которые эмигрировали в Латгалию после трагических событий 1917 года.
Как говорит про себя сам Пётр: «рисую, сколько себя помню». Первым его педагогом ещё в дошкольные годы был Евгений Фёдорович Фёдоров, художник старой русской школы. Он закончил Петербургскую академию художеств, занимался реставрацией икон, расписывал иконостасы, работал главным образом по церквям и поэтому не мог быть преподавателем, давал частные уроки на дому, напротив Новостроенской моленной. К нему способного мальчика и направил муж тётки, который был регентом в Борисоглебском соборе и дружил с Фёдоровым.
В школьные годы П.Лавренов занимался в кружках, студиях рисования и благодарен судьбе за учителей: «Мне повезло с педагогами. Они требовали рисовать строгим академическим методом, главная цель которого прежде всего поставить твёрдый и хороший рисунок карандашом. Говорят, что математика – королева наук, а рисунок карандашом – это основа всех стилей и направлений в живописи. Меня учили: овладеешь рисунком - легко овладеешь любым направлением живописи. Педагоги воспитали меня приверженцем традиционного русского реализма в живописи».
В детстве и в молодости Петр Лавренов работал маслом и акварелью. Лет сорок назад попробовал писать гуашью. Понравилось. Из теории знал, что гуашь позволяет использовать масляную многослойную технику письма. Гуашь отлично сохраняется. Перейти на гуашь пришлось по очень прозаической причине: в 80-е годы начался дефицит масляных художественных красок. Гуашью же можно добиться почти такого же результата как и в масляной живописи, хотя намного сложнее.
П.Лавренов мечтал получить высшее художественное образование, но всё же жизненный выбор оказался прагматичным: закончил Рижский политехнический институт, работал инженером на заводе «Электроинструмент». Однако живопись не оставлял никогда. Рисовать старается каждый день. Любит также копировать работы известных мастеров, но копировать не целиком, а беря, например, сюжет, композицию и дальше развивать его по своему усмотрению. Считает, копирование – хорошее образование для самодеятельных художников.
В настоящее время Петр Лавренов работает в стиле романтического реализма. На выставке представлены работы, написанные с 1980 по 2017 год.
Приглашаем на открытие выставки, которое пройдет во вторник, 24 января 2017 года, в 16.00, по адресу: г.Даугавпилс, ул. Смилшу, 92, Дворец культуры, ЦБК, 3 этаж, 305 каб..
Центр белорусской культуры
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