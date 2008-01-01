Пятница, 20 января: небольшие осадки

Новости Латвия | 20 января 2017 | 08:54

D-fakti.lv D-fakti.lv

В первой половине дня благодаря небольшому антициклоническому гребню небо прояснится, но затем к Латвии с севера подойдет новая зона осадков, которая принесет на большую часть территории страны снег, мокрый снег, а на побережье дождь. Но в небольшом количестве.

Ветер умеренный, западный.

Максимальная температура воздуха от -1 до +4 градусов.

В столице от +1 до +3 градуса. Облачно, с прояснениями, также возможен небольшой дождь.

Медицинский тип погоды: второй, благоприятный.

LSM