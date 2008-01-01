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Побудьте сегодня нежным и любящим - и близкие порадуются, и самому приятно. Остерегайтесь бесед на спорные темы - они могут перерасти в настоящие баталии, возможно даже не без рукоприкладства.

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Новости Латвия | 20 января 2017 | 08:54

Пятница, 20 января: небольшие осадки

D-fakti.lv

В первой половине дня благодаря небольшому антициклоническому гребню небо прояснится, но затем к Латвии с севера подойдет новая зона осадков, которая принесет на большую часть территории страны снег, мокрый снег, а на побережье дождь. Но в небольшом количестве.

Ветер умеренный, западный.

Максимальная температура воздуха от -1 до +4 градусов.

В столице от +1 до +3 градуса. Облачно, с прояснениями, также возможен небольшой дождь.

Медицинский тип погоды: второй, благоприятный.

LSM

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