Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
21 января
Международный день объятий
Именины:
Агне, Агнесе, Агния / Антон, Василиса
Гороскоп на день
Водолей
21 января
- 18 февраля
Сегодня вы можете оказаться немного более эгоцентричным, чем следовало бы. И вам не замедлят на это обстоятельство указать. Нынешний день чреват ссорами.
Источник: ignio.com
- Ночь
- 1 .. 3 C
- Утро
- 1 .. 3 C
- День
- .. 2 C
- Вечер
- -1 .. 1 C
- Ветер
- 4 .. 6 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.0668 ()
|GBP
|0.8656 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|63.5802 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Как Вы создаёте в своём доме праздничное настроение?
Популярные статьи
43% жителей против поспешного введения евро
43% жителей Латвии не хотят, чтобы евро в стране было введено по возможности быстро, свидетельствуют ...
2. Наталия Петрова: «Новые трамваи должны быть дешевле» {40}
3. Кто поможет бездомному Антону? {2}
4. Автобусы и трамваи {142}
5. Министерство ответило на вопросы родителей школьников {2}
6. Как Лаймдота Украине счастья желала {16}
7. Анджей Гутовский: «Даугавпилс можно сравнить с Великим Новгородом» {4}
8. Мара Низинская: "Нет мира под липами Латвии…" {42}
9. Президент страны посетит Даугавпилс
10. Александр Васильев: «Даугавпилс получил модную прививку. Это больно» {9}
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 19 января 2017 | 20:17
Общество инвалидов Даугавпилсского края сменило название и управляющего
18 января в Илукстском центре культуры состоялось собрание общества инвалидов Даугавпилсского района. Целью этого собрания было выступление председателя центра Леонтины Тамане с заявлением о том, что у нее есть желание отдохнуть, поправить здоровье и посвятить время семье.
25 лет Леонтина выполняла поставленные в обществе задачи честно, ответственно и с большой добротой. На собрании так же было изменено названия общества на новое „Ilūkstes un Daugavpils novadu invalīdu biedrība „Ildra””, были подтверждены статусы людей в обществе и выбран новый управляющий состав: Солвейга Гравере, Лигита Лиепиня, Валдис Милтиньш, Юрий Федоров и Эрик Бейнарович. В свою очередь председателем стала Солвейга Гравере.
На собрании слова благодарности Леонтине Тамане сказали: исполнительный директор самоуправления Даугавпилсского края Ванда Кезика, управляющая социальной службы Даугавпилсского края Анна Егорова, а так же члены общества. Были высказаны пожелания новоизбранной власти продолжать традиции, свою работу разнообразить инновационными идеями, вести сотрудничество с другими институциями и поддерживать людей со специальными потребностями.
D-fakti.lv
Добавить комментарий