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Новости Общество | 19 января 2017 | 20:17

Общество инвалидов Даугавпилсского края сменило название и управляющего

daugavpilsnovads.lv

18 января в Илукстском центре культуры состоялось собрание общества инвалидов Даугавпилсского района. Целью этого собрания было выступление председателя центра Леонтины Тамане с заявлением о том, что у нее есть желание отдохнуть, поправить здоровье и посвятить время семье.

25 лет Леонтина выполняла поставленные в обществе задачи честно, ответственно и с большой добротой. На собрании так же было изменено названия общества на новое „Ilūkstes un Daugavpils novadu invalīdu biedrība „Ildra””, были подтверждены статусы людей в обществе и выбран новый управляющий состав: Солвейга Гравере, Лигита Лиепиня, Валдис Милтиньш, Юрий Федоров и Эрик Бейнарович. В свою очередь председателем стала Солвейга Гравере.

На собрании слова благодарности Леонтине Тамане сказали: исполнительный директор самоуправления Даугавпилсского края Ванда Кезика, управляющая социальной службы Даугавпилсского края Анна Егорова, а так же члены общества. Были высказаны пожелания новоизбранной власти продолжать традиции, свою работу разнообразить инновационными идеями, вести сотрудничество с другими институциями и поддерживать людей со специальными потребностями.

D-fakti.lv

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