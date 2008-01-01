Как в Резекне прошли Дни снега

Новости Латвия | 19 января 2017 | 19:21

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14 и 15 января в Резекне прошли мероприятия Всемирного дня снега, предлагая детям и молодёжи возможность узнать и испробовать всевозможные занятия на снегу как на городском катке, так и в Фестивальном парке.

Участие в мероприятиях Дня снега приняли более 300 резекненцев и гостей города.

Всемирный день снега - это ежегодный снежный фестиваль, инициированный Международной федерацией лыжного спорта, который даёт возможность детям и их родителям узнать и испробовать всевозможные снежные приключения, создать приятные воспоминания, а также вдохновение продолжать заниматься зимними видами развлечений и в будущем. Всемирный день снега уже стал традиционным, он проходит во многих местах Латвии в третье воскресенье января.

Программа мероприятия на стадионе Управления спорта (14 января в 13:00):

• Веселые эстафеты и конкурсы на катке;

• Оттачивание навыков езды на лыжах и игры.

Программа мероприятия для семей «Ведите детей на снег!» (Фестивальный парк, 15 января в 12.00):

• Весёлая игра в снежки;

• „Элегантный съезд” – индивидуальный или семейный съезд с горки на санках или клеенке;

• „Попади в цель” – броски снежков;

• „Будь ловок” – задания на ловкость с лыжами и хоккейными клюшками;

• „Силач” – Задания на силу с санками;

• „Быстрые лыжи” - езда на детских лыжах;

• „Метание мешка с подарками”;

• „Биатлон” и игра в снежки;

• Интеллектуальная игра на ориентирование в Фестивальном парке.

Конкурсы

- Фотоконкурс „Дети на снегу”. Фотографии в формате JPG (размер не менее 1600px*1200px) отправлять на электронную почту: sports@rezekne.lv до 26 января.

- Конкурс рисунков „Дети на снегу!” (для дошкольников и учеников начальной школы (до 6 класса включительно)). Рисунок должен быть выполнен на листе формата A4 или A3;

- Конкурс сочинений „Дети на снегу!” (для школьников с 7 класса включительно) – объем - до 750 слов.

Все конкурсные работы следует отправлять до 26 января 2017 года в Резекненское Управление спорта (улица 18 Ноября, 39), контактное лицо Валентина Свилане-Дуда, т.26453063 или 64622092, э-почта: sports@rezekne.lv.

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