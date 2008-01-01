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Сегодня вы можете оказаться немного более эгоцентричным, чем следовало бы. И вам не замедлят на это обстоятельство указать. Нынешний день чреват ссорами.
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Новости Латвия | 19 января 2017 | 19:21
Как в Резекне прошли Дни снега
14 и 15 января в Резекне прошли мероприятия Всемирного дня снега, предлагая детям и молодёжи возможность узнать и испробовать всевозможные занятия на снегу как на городском катке, так и в Фестивальном парке.
Участие в мероприятиях Дня снега приняли более 300 резекненцев и гостей города.
Всемирный день снега - это ежегодный снежный фестиваль, инициированный Международной федерацией лыжного спорта, который даёт возможность детям и их родителям узнать и испробовать всевозможные снежные приключения, создать приятные воспоминания, а также вдохновение продолжать заниматься зимними видами развлечений и в будущем. Всемирный день снега уже стал традиционным, он проходит во многих местах Латвии в третье воскресенье января.
Программа мероприятия на стадионе Управления спорта (14 января в 13:00):
• Веселые эстафеты и конкурсы на катке;
• Оттачивание навыков езды на лыжах и игры.
Программа мероприятия для семей «Ведите детей на снег!» (Фестивальный парк, 15 января в 12.00):
• Весёлая игра в снежки;
• „Элегантный съезд” – индивидуальный или семейный съезд с горки на санках или клеенке;
• „Попади в цель” – броски снежков;
• „Будь ловок” – задания на ловкость с лыжами и хоккейными клюшками;
• „Силач” – Задания на силу с санками;
• „Быстрые лыжи” - езда на детских лыжах;
• „Метание мешка с подарками”;
• „Биатлон” и игра в снежки;
• Интеллектуальная игра на ориентирование в Фестивальном парке.
Конкурсы
- Фотоконкурс „Дети на снегу”. Фотографии в формате JPG (размер не менее 1600px*1200px) отправлять на электронную почту: sports@rezekne.lv до 26 января.
- Конкурс рисунков „Дети на снегу!” (для дошкольников и учеников начальной школы (до 6 класса включительно)). Рисунок должен быть выполнен на листе формата A4 или A3;
- Конкурс сочинений „Дети на снегу!” (для школьников с 7 класса включительно) – объем - до 750 слов.
Все конкурсные работы следует отправлять до 26 января 2017 года в Резекненское Управление спорта (улица 18 Ноября, 39), контактное лицо Валентина Свилане-Дуда, т.26453063 или 64622092, э-почта: sports@rezekne.lv.
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