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Сегодня вы можете оказаться немного более эгоцентричным, чем следовало бы. И вам не замедлят на это обстоятельство указать. Нынешний день чреват ссорами.
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Новости Латвия | 19 января 2017 | 17:38
Больным гриппом пациентам оплачивается визит семейного врача на дом
Национальная служба здоровья (НСЗ) напоминает о том, что во время эпидемии гриппа из средств государственного бюджета оплачиваются визиты семейных врачей на дом к больному гриппом. За каждый визит практика семейного врача получает платеж от государства, в свою очередь, больным гриппом пациентам надо заплатить за вызов врача на дом только пациентский взнос в размере 2,85 евро.
Данные условия оплаты распространяются на всех семейных и дежурных врачей, у которых заключен договор с НЗС и которые оказывают оплачиваемые государством услуги здравоохранения.
Учитывая то, что симптомы гриппа и других инфекций дыхательных путей очень похожи, подавая заявку на домашний визит, необходимо по возможности детально описать жалобы и симптомы, а также рассказать о недавних схожих случаях заболеваний в семье. В случаях, если семейный врач прибудет с домашним визитом к пациенту, как к больному гриппом, но все же констатирует, что у пациента не грипп, а какая-то другая инфекция верхних дыхательных путей, за домашний визит семейного врача и в этом случае нужно будет платить лишь пациентский взнос.
За этот взнос в размере 2,85 евро пациент должен получить документ, подтверждающий платеж, – квитанцию строгой отчетности. В случае, если пациент освобожден от пациентского взноса, вышеупомянутую сумму в размере 2,85 евро платить не нужно. От пациентских взносов освобождены инвалиды 1-й группы, малоимущие (имеющие соответствующую справку), политически репрессированные лица и еще несколько групп жителей.
Заявку на визит семейного врача надо подать до 15.00. НСЗ напоминает, что во всех практиках семейного врача по крайней мере один час в день выделен для приема больных без предварительной записи, если у пациента острая форма заболевания и консультация врача необходима незамедлительно.
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