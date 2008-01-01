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Новости Латвия | 19 января 2017 | 17:36

50 юных резекненцев пополнят ряды яунсаргов

Rezekneszinas.lv

20 января Латгальском культурно-историческом музее 50 учеников резекненских школ принесут клятву и будут приняты в ряды яунсаргов.

На данный момент в Резекне зарегистрирован 241 яунсарг.

Ряды яунсаргов пополнят мальчики и девочки в возрасте от 10 до 17 лет.

Занятия для яунсаргов в Резекне проводятся в четырёх общеобразовательных школах и Резекненском техникуме.

Обучают школьников инструктора Юрий Гедушс и Денис Мороз, а также общественный инструктур Улдис Лупикс.

После принесения клятвы школьники получат специальное удостоверение.

Яунсаргом может стать любой житель Латвии в возрасте от 10 до 21 года, знающий государственный язык.

rezekneszinas.lv

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