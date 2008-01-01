Завершился визит президента Латвии Раймонда Вейониса в Даугавпилс

Новости Общество | 19 января 2017 | 17:20

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В Даугавпилсе с официальным визитом побывал президент Латвии Раймонд Вейонис вместе с супругой Иветой Вейоне.

День, проведенный во втором по величине городе Латвии, был чрезвычайно насыщенным, глава государства выслушал мнение о проблемах города и страны как руководителей, так и любого из жителей.

Первая встреча – с руководством города и депутатами. "Важно, чтобы приближающиеся муниципальные выборы не остановили развитие регионов и решение актуальных для жителей вопросов", — подчеркнул глава государства. Председатель Даугавпилсской городской думы Янис Лачплесис отметил, что стратегически важным направлением остается строительство регионального аэропорта, рядом с которым мог бы открыться центр логистики.

Раймонд Вейонис посетил Русскую среднюю школу-лицей, новый научно-исследовательский комплекс Даугавпилсского университета, строительный техникум. Он отметил, что главный ресурс страны – это люди с хорошим образованием, поэтому так важно создать систему подготовки конкурентоспособных специалистов – от школы до вуза, и он рад успехам города в этом направлении.

Встреча с предпринимателями состоялось на предприятии «Latgales piens». Свою продукцию оно реализует в крупных торговых сетях как в Латвии, так и за пределами страны. Главной темой дискуссии было изменение налоговой системы. Вейонис заверил, что до весны будет разработана новая стратегия налоговой политики, которая будет стимулировать предпринимательскую деятельность и уменьшит социальное неравенство жителей, а также поможет бороться с теневой экономикой.

Но главная встреча – с жителями Даугавпилса. Каждый мог прийти и задать вопрос президенту страны. В своем вступительном слове Раймонд Вейонис подчеркнул, что не раз бывал в Даугавпилсе и хорошо знает этот город.

«Даугавпилс всегда был многонациональным городом, в котором разные народы живут мирно, нет никакой межнациональной розни. И это хороший пример для всей страны. Народам нужно не искать проблемы во взаимоотношениях между собой, а поддерживать друг друга и вместе развивать Латвию», - сказал президент.

Беседа с пришедшими на встречу жителями началась с приятного момента: художник Петр Худобченок поздравил президента с вступлением в «Клуб дедушек» и преподнес ему одну из своих работ. Горожане задавали вопросы на разные темы: от безопасности страны и размещения в Латвии вооруженных сил НАТО до изменений, которые могут произойти в связи с избранием на пост президента США Дональда Трампа. Интересовал участников встречи и вопрос отмены экономических санкций против России, ведь от этого зависит экономика нашей страны. Президент ответил, что решение этого вопроса еще впереди и зависит это от всех сторон, которые участвуют в конфликте на Украине. У журналистов больше всего было вопросов о том, почему так значительно отличается уровень жизни в Риги в регионах, что нужно сделать, чтобы решить эту проблему.

«Должен признать, что сейчас у нас нет настоящей политики развития регионов. Стране нужны сильные самоуправление, которые способные позаботиться о развитии города и каря. Государство должно подумать о том, чтобы европейские инвестиции доходили до регионов. Это происходит, но хотелось бы большего. Решение о том, как это изменить, будут приняты в открытых дискуссиях, которые были и сегодня», - сказал Раймонд Вейонис во время пресс-конференции.

Для многих жителей Даугавпилса был важен сам факт внимания президента и его супруги в Даугавпису. Об этом сказал Вильгельм Бернат, который в школьные годы встречал на площади Виенибас президента Карлиса Улманиса, а сейчас пожал руку нынешнему президенту страны.

О том, что ответственность за судьбу Латвии лежит на каждом из нас, было сказано и на богослужении в костеле Святого Петра. Это и стало заключительным мероприятием визита высоких гостей.

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