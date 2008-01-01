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Сегодня вы, если пожелаете, легко сможете превратить свою привлекательность и обаяние в грозное оружие. Рекомендуется вовремя остановиться, пока улов не стал уж слишком велик. Не солить же их, в самом деле.
Источник: ignio.com
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Новости Общество | 19 января 2017 | 14:21
Вейонис пообещал стимулирующую предпринимательство налоговую политику
Президент Латвии Раймонд Вейонис во время визита в Даугавпилс в среду, 18 января, выразил поддержку проведению стимулирующей предпринимательство налоговой политики, сообщили в пресс-службе президентской канцелярии, сообщает LETA.
В Даугавпилсе Вейонис встретился с руководством местного самоуправления, предпринимателями и жителями региона, посетил несколько учебных заведений.
"Уравновешенное экономическое развитие — важный аспект безопасности государства, которому следует уделять все больше внимания. Проводя стимулирующую предпринимательство налоговую политику, мы можем добиться доверия общества к госуправлению, а предприниматели, видя, как реализуются уплаченные ими налоги, с большим доверием будут воспринимать конкретные решения правительства", — подчеркнул президент на встрече с даугавпилсскими предпринимателями.
Вейонис заверил, что будет уделять усиленное внимание выполнению задачи правительства до весны разработать новую стратегию налоговой политики, которая будет стимулировать предпринимательскую деятельность и уменьшит социальное неравенство жителей, а также реальному выполнению плана борьбы с теневой экономикой.
На встрече с депутатами и руководством Даугавпилсской думы президент подчеркнул необходимость выполнения важных для развития реформ. "Важно, чтобы приближающиеся муниципальные выборы не остановили развитие регионов и решение важных для жителей вопросов", — сказал он.
Посетив даугавпилсские учебные заведения и встретившись с их учащимися, Вейонис указал, что Латвии нужны хорошо образованные люди. Именно в школьные годы закладываются основы не только индивидуальных достижений и карьеры каждого, но и будущего всего государства, поэтому качеству образования в стране необходимо уделять особое внимание, подчеркнул он.
"Латгале — неотъемлемая третья звезда в созвездии Латвии, и Даугавпилс — хороший пример того, как многие народы вместе живут и работают на благо города, края и страны", — сказал президент, обращаясь к жителям города.
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