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Новости Общество | 19 января 2017 | 14:21

Вейонис пообещал стимулирующую предпринимательство налоговую политику

Пресс-фото

Президент Латвии Раймонд Вейонис во время визита в Даугавпилс в среду, 18 января, выразил поддержку проведению стимулирующей предпринимательство налоговой политики, сообщили в пресс-службе президентской канцелярии, сообщает LETA.

В Даугавпилсе Вейонис встретился с руководством местного самоуправления, предпринимателями и жителями региона, посетил несколько учебных заведений.

"Уравновешенное экономическое развитиеважный аспект безопасности государства, которому следует уделять все больше внимания. Проводя стимулирующую предпринимательство налоговую политику, мы можем добиться доверия общества к госуправлению, а предприниматели, видя, как реализуются уплаченные ими налоги, с большим доверием будут воспринимать конкретные решения правительства", — подчеркнул президент на встрече с даугавпилсскими предпринимателями.

Вейонис заверил, что будет уделять усиленное внимание выполнению задачи правительства до весны разработать новую стратегию налоговой политики, которая будет стимулировать предпринимательскую деятельность и уменьшит социальное неравенство жителей, а также реальному выполнению плана борьбы с теневой экономикой.

На встрече с депутатами и руководством Даугавпилсской думы президент подчеркнул необходимость выполнения важных для развития реформ. "Важно, чтобы приближающиеся муниципальные выборы не остановили развитие регионов и решение важных для жителей вопросов", — сказал он.

Посетив даугавпилсские учебные заведения и встретившись с их учащимися, Вейонис указал, что Латвии нужны хорошо образованные люди. Именно в школьные годы закладываются основы не только индивидуальных достижений и карьеры каждого, но и будущего всего государства, поэтому качеству образования в стране необходимо уделять особое внимание, подчеркнул он.

"Латгаленеотъемлемая третья звезда в созвездии Латвии, и Даугавпилсхороший пример того, как многие народы вместе живут и работают на благо города, края и страны", — сказал президент, обращаясь к жителям города.

Delfi.lv

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