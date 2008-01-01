Точка зрения
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
24 апреля
Именины:
Намеда, Ритвалдис, Висвалдис / Антип, Ефим, Иван
Гороскоп на день
Стрелец
23 ноября
- 21 декабря
Сегодня вы можете почувствовать себя потерянным. Постарайтесь провести вечер в компании людей, которые хорошо к вам относятся, это поможет немного скрасить неприятное впечатление от прошедшего дня.
Источник: ignio.com
- Ночь
- 1 .. 3 C
- Утро
- 2 .. 4 C
- День
- 7 .. 9 C
- Вечер
- 2 .. 4 C
- Ветер
- 5 .. 7 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.0698 ()
|GBP
|0.8372 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|60.2565 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Вы пойдёте голосовать на муниципальных выборах 3 июня 2017 года?
Популярные статьи
43% жителей против поспешного введения евро
43% жителей Латвии не хотят, чтобы евро в стране было введено по возможности быстро, свидетельствуют ...
2. Выборы-2017: в Латгале первой подала список партия власти в Резекне
3. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {1}
4. Выборы-2017: В Даугавпилсе первым зарегистрирован список «Русского союза Латвии»
5. Как Лаймдота Украине счастья желала {17}
6. Кто поможет бездомному Антону? {3}
7. Автобусы и трамваи {144}
8. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии
9. Мара Низинская: "Нет мира под липами Латвии…" {43}
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Спорт | 19 января 2017 | 13:31
BFC “Daugavpils” начнёт завоевание Зимнего кубка Литвы
Уже в эту субботу, 21 января, футболисты BFC “Даугавпилс” проведёт первую игру на «Vilnius Winter Cup 2017», встречаясь с местной командой Вильнюса «Тракай», сообщает Наурис Мацкевич.
В прежних сезонах BFC «Даугавпилс» регулярно участвовал в турнире Зимнего кубка Вышей лиги, но в связи с изменениями в уставе турнира, значительно уменьшилось количество игроков. Планируется, что наша команда проведёт три игры, первую из них только в феврале.
Что бы полноценно приготовиться к сезону, даугавпилчанины приняли вызов играть в завоевание Зимнего кубка Вильнюса с командами Литвы. Учитывая, что ядро команды сейчас формируют только местные игроки, этот турнир больше соответствует соотношению сил команды, потому что большая часть литовской команды тоже будет играть с молодыми составами и дублерами.
Даугавпилс - в подгруппе A, где встретится с командами «Жалгирис», «Витис», "Утенис" и "Тракай". Турнирные игры будут проведены в конце недели в Вильнюсе. Единственное исключение - 1 февраля, когда наш клуб примет "Утенис" в Даугавпилсе.
После турнирных игр в подгруппах, в конце февраля будут проведены игры за места. С полным графиком игр и другими новостями можно ознакомиться на домашней страницы клуба: www.fcdaugavpils.lv.
D-fakti.lv
Добавить комментарий