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Новости Спорт | 19 января 2017 | 13:31

BFC “Daugavpils” начнёт завоевание Зимнего кубка Литвы

Пресс-фото BFC

Уже в эту субботу, 21 января, футболисты BFC “Даугавпилс” проведёт первую игру на «Vilnius Winter Cup 2017», встречаясь с местной командой Вильнюса «Тракай», сообщает Наурис Мацкевич.

В прежних сезонах BFC «Даугавпилс» регулярно участвовал в турнире Зимнего кубка Вышей лиги, но в связи с изменениями в уставе турнира, значительно уменьшилось количество игроков. Планируется, что наша команда проведёт три игры, первую из них только в феврале.
Что бы полноценно приготовиться к сезону, даугавпилчанины приняли вызов играть в завоевание Зимнего кубка Вильнюса с командами Литвы. Учитывая, что ядро команды сейчас формируют только местные игроки, этот турнир больше соответствует соотношению сил команды, потому что большая часть литовской команды тоже будет играть с молодыми составами и дублерами.

Даугавпилс - в подгруппе A, где встретится с командами «Жалгирис», «Витис», "Утенис" и "Тракай". Турнирные игры будут проведены в конце недели в Вильнюсе. Единственное исключение - 1 февраля, когда наш клуб примет "Утенис" в Даугавпилсе.

После турнирных игр в подгруппах, в конце февраля будут проведены игры за места. С полным графиком игр и другими новостями можно ознакомиться на домашней страницы клуба: www.fcdaugavpils.lv.

D-fakti.lv

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