Город Дагда отметит 25-летний юбилей

Новости Латвия | 19 января 2017 | 12:54

dagda.lv dagda.lv

30 января исполняется 25 лет со дня, когда Дагде был присвоен статус города. В честь празднования юбилея будут организованы различные мероприятия, в которых руководство города приглашает активно участвовать каждого, у кого есть желание ощутить настоящую радость зимы – как взрослых, так и детей. Это радостное событие будет праздноваться с 27 по 29 января, информирует Гуна Малиновска.

Каждый житель города приглашается на запись видео поздравление или пожелания к Свободному микрофону поздравлений 20 января у краевой думы. Поздравления и пожелания, которые снимут на видео, опубликуются на домашней странички города Дагда.

В пятницу, 27 января состоятся активности для детей и молодежи. После обеда в 16:25 детей, молодежь и негосударственные организации приглашаются на участие в Квесте по городу. Записаться на данное мероприятие можно до 23 января в центре молодежной инициативы.

28 января пройдут мероприятия разного масштаба и в разных сферах, например в 11:00 пройдут соревнования по забегу лошадей. В 15:00 всех взрослых приглашаем на участие в веселом марафоне, на который можно записаться до 24 января, собрав команду и подумав о визуальном взгляде. После марафона центр города изменится до неузнаваемости, так как пройдет визуальное зрелище«Staro Dagda», которое до этого никто не видел.

В заключении вечера состоится Торжественное мероприятие, которое соберет жителей, организации, учреждения и гостей города, чтобы поздравить Дагду с Днем рождения. В рамках мероприятия запланированы многие сюрпризы, поэтому просим заранее зарезервировать столики!

Жители города Дагда, которые не смогут посетить праздник, могут передать свои поздравления с помощью социальной сети, используя тэг #Dagdai25.

Все мероприятия в честь 25-летия Дагды бесплатные и их могут посетить все желающие. Ознакомиться с полной программой можно на домашней страничке.

D-fakti.lv