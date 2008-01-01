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Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
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Новости Латвия | 19 января 2017 | 12:54
Город Дагда отметит 25-летний юбилей
30 января исполняется 25 лет со дня, когда Дагде был присвоен статус города. В честь празднования юбилея будут организованы различные мероприятия, в которых руководство города приглашает активно участвовать каждого, у кого есть желание ощутить настоящую радость зимы – как взрослых, так и детей. Это радостное событие будет праздноваться с 27 по 29 января, информирует Гуна Малиновска.
Каждый житель города приглашается на запись видео поздравление или пожелания к Свободному микрофону поздравлений 20 января у краевой думы. Поздравления и пожелания, которые снимут на видео, опубликуются на домашней странички города Дагда.
В пятницу, 27 января состоятся активности для детей и молодежи. После обеда в 16:25 детей, молодежь и негосударственные организации приглашаются на участие в Квесте по городу. Записаться на данное мероприятие можно до 23 января в центре молодежной инициативы.
28 января пройдут мероприятия разного масштаба и в разных сферах, например в 11:00 пройдут соревнования по забегу лошадей. В 15:00 всех взрослых приглашаем на участие в веселом марафоне, на который можно записаться до 24 января, собрав команду и подумав о визуальном взгляде. После марафона центр города изменится до неузнаваемости, так как пройдет визуальное зрелище«Staro Dagda», которое до этого никто не видел.
В заключении вечера состоится Торжественное мероприятие, которое соберет жителей, организации, учреждения и гостей города, чтобы поздравить Дагду с Днем рождения. В рамках мероприятия запланированы многие сюрпризы, поэтому просим заранее зарезервировать столики!
Жители города Дагда, которые не смогут посетить праздник, могут передать свои поздравления с помощью социальной сети, используя тэг #Dagdai25.
Все мероприятия в честь 25-летия Дагды бесплатные и их могут посетить все желающие. Ознакомиться с полной программой можно на домашней страничке.
D-fakti.lv
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