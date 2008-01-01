Пройдут официальные тренировки Skrien Latvija

Новости Спорт | 19 января 2017 | 12:25

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Стремительно приближается 30 апреля, когда в Даугавпилсе пройдёт один из этапов серии „Skrien Latvija”. Что бы у всех желающих была бы возможность подготовиться, организаторы полумарафона приглашают принять участие в тренировках.

Тренировки пройдут 25.01; 8.02; 25.02.Время: 18:00. Место встречи: магазин Sportland (Ditton nams)

Даты тренировок в марте 1.03 / 15.03 / 29.03

Даты тренировок в апреле 5.04 /12.04 /26.04

Тренировки по нордической ходьбе пройдут 29.01. Время: 12:00. Место: на эстраде в Стропах.

Тренировки 04.02. в 11:00 и 17.02. в 17:30, место встречи – парк Дубровина у Мемориала.

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