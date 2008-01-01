В Даугавпилсском крае изъята марихуана и алкоголь

Новости Происшествия | 19 января 2017 | 11:41

Пресс-фото Пресс-фото

В начале 2017 года в Криминальном бюро Латгальского региона Госполиции был начат криминальный процесс, в связи с возможными незаконными действиями акцизных товаров в Даугавпилсском крае. С целью проверить оперативную информацию были проведены следственные мероприятия, в том числе и санкционированный обыск, сообщает Государственная полиция.

В Скрудалиенской волости при санкционированном обыске было констатировано и изъято много разных незаконно храненных вещей, в том числе и незаконных веществ, около 3 кг сухой марихуаны, 40 литров алкоголя неизвестного происхождения, огнестрельное оружие, а так же патроны разного калибра.

В связи с описанными изъятьями, полиция проверяет двух персон – мужчину 1970 г.р. и женщину 1963 г.р., и их связь с упомянутыми преступлениями. В рамках криминального процесса назначены экспертизы, следствие продолжается.

D-fakti.lv